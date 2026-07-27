Liga Narodów: Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo. Przeciwnikami Biało-Czerwonych w ćwierćfinale są Ukraińcy. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Ukraina? O której godzinie? Sprawdź szczegóły.

Siatkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi detalami i numerami na plecach.
fot. PAP
Liga Narodów: Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Reprezentacja Polski przystępuje do walki o medale Ligi Narodów. Biało-Czerwoni od soboty przebywają w Ningbo, gdzie toczyć się będzie rywalizacja.

 

- Aklimatyzacja przebiega pomyślnie - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport rozgrywający kadry Jan Firlej.

 

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Podopieczni Nikoli Grbicia pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek 30 lipca. Ich przeciwnikami w ćwierćfinale będą Ukraińcy.

 

- Będą chcieli pokazać swoją najlepszą siatkówkę, ale będziemy na to gotowi - stwierdził przed kamerą Polsatu Sport przyjmujący reprezentacji Wilfredo Leon.

 

Poprzednio Polska mierzyła się z Ukrainą 14 czerwca w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. Wtedy, w innym składzie niż obecnie, górą wynikiem 3:2 byli nasi rodacy.

Liga Narodów: Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Studio już o 12.00 - po zakończeniu meczu Włochy - USA.

Polsat Sport
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