Magda Linette - Leylah Fernandez. Relacja live i wynik na żywo

Linette i Fernandez grały ze sobą już czterokrotnie. Polka wygrała z Kanadyjką tylko raz.

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Obie zawodniczki mają za sobą nieco gorsze występy. Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, przegrywając z Japonką Maią Hontamą. Z kolei Fernandez po raz ostatni wystąpiła na trawiastych kortach Wimbledonu, gdzie już w pierwszym spotkaniu musiała uznać wyższość Indonezyjki Janice Tjen.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

Antoni Bednarczyk