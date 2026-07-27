Magda Linette - Leylah Fernandez. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Leylah Fernandez to spotkanie w ramach pierwszej rundy WTA w Waszyngtonie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Linette i Fernandez grały ze sobą już czterokrotnie. Polka wygrała z Kanadyjką tylko raz.

 

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Obie zawodniczki mają za sobą nieco gorsze występy. Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, przegrywając z Japonką Maią Hontamą. Z kolei Fernandez po raz ostatni wystąpiła na trawiastych kortach Wimbledonu, gdzie już w pierwszym spotkaniu musiała uznać wyższość Indonezyjki Janice Tjen.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

Antoni Bednarczyk
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WTA Waszyngton: Linette - Leylah Fernandez. Magda wygra?
LEYLAH FERNANDEZMAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWTA 500

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