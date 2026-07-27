Magdalena Fręch - Ann Li. Relacja live i wynik na żywo

Czeka nas szóste spotkanie między Fręch a Li. Polce jeszcze ani razu nie udało się wygrać z Amerykanką. Trzykrotnie przegrywała wynikiem 1:2 oraz dwukrotnie spotkanie kończyło się 0:2. Dla Fręch będzie to okazja do przełamania niekorzystnej serii.

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Fręch ostatnio mogliśmy oglądać podczas Wimbledonu, kiedy to w pierwszej rundzie przegrała 0:2 z Anną Kalinską.

Z kolei Li rywalizowała w Atenach - odpadła tam w drugiej rundzie z Aliną Korniejewą.

Zwyciężczyni rywalizacji zagra z Jessicą Pegulą, numerem trzy w rankingu WTA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Ann Li na Polsatsport.pl.

Antoni Bednarczyk