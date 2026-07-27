Magiera: Turczynki po raz drugi w historii. Zachwycający finał VNL siatkarek

Podczas finałowego turnieju mieliśmy dwie niespodzianki. Pierwszą z nich był brak awansu do ścisłego finału faworyzowanych Włoszek, drugą, a w skali całego turnieju na pewno większą niespodzianką, było odpadnięcie z rywalizacji reprezentacji USA już w ćwierćfinale po porażce z Chinkami.

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Finał był momentami zachwycający, a to dlatego, że ze znakomitej strony pokazały się też zawodniczki z tak zwanego drugiego planu. Melissa Vargas, wybrana MVP turnieju, była gwiazdą wieczoru, ale dostała ogromne wsparcie od lewoskrzydłowych - Hande Baladin i przede wszystkim Ilkin Aydin. Gdyby była możliwość przyznania jakiegoś "małego MVP", to ta druga siatkarka miałaby ogromne szanse na zgarnięcie takiej nagrody. Z drugiej strony siatki świetnie grały Ana Cristina, Rosamaria i środkowa Luzia, która wskoczyła do składu po kontuzji Julii.



Turcja po raz drugi w historii wygrała VNL. Pierwszy raz zrobiła to w debiutanckim sezonie selekcjonera Daniele Santarellego w 2023 roku w Arlington. W niedzielny wieczór w Macao aż osiem zawodniczek powtórzyło ten sukces. A gdyby nie kontuzja Ebrar Karakurt, to byłoby ich dziewięć. I ta sytuacja dobitnie pokazuje, co stanowi podstawę w procesie budowy drużyny i jej rozwoju. Stabilizacja! Brazylijki i Włoszki też od lat grają praktycznie w tych samych składach. Jak w tym temacie wygląda nasza reprezentacja od początku pracy Stefano Lavariniego?



Teraz przed nami mistrzostwa Europy. Turcja, która jest współgospodarzem imprezy i gospodarzem części finałowej, wysłała sygnał światu, że powalczy o obronę tytułu wywalczonego trzy lata temu w Brukseli i tym samym olimpijską kwalifikację.



Włoszki, które pod wodzą Julio Velasco wygrywały wszystko i wszędzie, zrobią wszystko, aby odkuć się za porażkę w VNL, poza tym do pełnej korony diamentów zdobytych pod wodzą Argentyńczyka brakuje im tylko mistrzostwa kontynentu. Z perspektywy samego Velasco i w kontekście ME wydaje się, że lepszego czasu na porażkę nie mógł sobie wymyślić, choć pewnie tej porażki w półfinale z Brazylią nie zakładał.



Włoszki, Turczynki i Holenderki udadzą się teraz na króciutkie urlopy. Pozostałe europejskie drużyny czas na odpoczynek już wykorzystały. Polki wznowiły treningi w Szczyrku. Ostatnim etapem przygotowań naszych siatkarek do ME będzie towarzyski turniej w Koszalinie z udziałem reprezentacji Włoch, Francji i Ukrainy. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 21 sierpnia. Polki swój pierwszy mecz zagrają dzień później.



I na koniec w ramach Post Scriptum jeszcze słówko o drugim miejscu Brazylii, bo to ich piąty finał VNL i piąta porażka. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi a'propos podobnej sytuacji na naszym krajowym podwórku, że wolałby jeden raz w życiu zagrać w finale i go wygrać, niż regularnie co roku meldować się w finałach, ale ostatecznie je przegrywać. Ciekawe, co myśli sobie Ze Roberto?