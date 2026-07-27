Maja Chwalińska rozstawiona w prestiżowym turnieju! To oficjalne

Fantastyczny występ Mai Chwalińskiej na Roland Garros będzie miał dla niej pozytywne skutki w nadchodzących miesiącach. Polka przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA, dzięki czemu nie tylko ma zapewnione prawo startu w największych turniejach, ale również rozstawienie.

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Teraz pojawiła się oficjalna lista imprezy WTA 1000 w Toronto. Chwalińska wystąpi w Kanadzie i pod nieobecność kilku wyżej notowanych tenisistek będzie rozstawiona z "18".

W Toronto zagra również ósma na światowej liście Iga Świątek. Przy nazwisku sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej widnieje numer 7.

Dla obu reprezentantek Polski zawody w Toronto będą pierwszymi podczas US Swing, który jest podprowadzeniem pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open.

Zmagania w Toronto potrwają w dniach 2-13 sierpnia. Przed rokiem tytuł zdobyła Kanadyjka Victoria Mboko. Reprezentantka gospodarzy nie wystąpi jednak w tegorocznej edycji z powodu kontuzji.

Polsat Sport