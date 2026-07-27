ME w lekkoatletyce 2026: Pięcioro Polaków z awansem do półfinału

Wszyscy wymienieni w miniony weekend brali udział w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Białymstoku. Cała piątka wywalczyła złote krążki imprezy.

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Ewa Swoboda po raz dziewiąty w karierze sięgnęła po złoty medal w biegu na 100 metrów osiągając czas 11,05. Srebrny krążek wywalczyła Kryscina Cimanouska z wynikiem 11,36 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanęła Małgorzata Pojęta, która przebiegła dystans w 11,44 sekundy.

Natalia Bukowiecka triumfowała na dystansie 400 metrów z czasem 50,02. Srebrny medal zdobyła Alicja Wrona-Kutrzepa - 51,95, a brązowy Kinga Gacka - 52,47.

Pia Skrzyszowska wywiązała się z roli faworytki i czasem 12,70 wygrała bieg na 100 m przez płotki. 25-latka szósty raz została mistrzynią Polski w tej konkurencji i goni osiągnięcie Karoliny Kołeczek, która ma siedem tytułów. Drugie miejsce zajęła Marika Majewska - 13,00, a trzecia była Kaja Wesołowska - 13,03.

Dominik Kopeć zwyciężył w rywalizacji na 100 metrów panów z czasem 10,24. Srebro trafiło na szyję Rafała Rembisza (10.43 s), a brąz wywalczył Jakub Lempach.

Jakub Szymański drugi raz w karierze wygrał bieg na 110 m przez płotki w mistrzostwach Polski. Zawodnik SKLA Sopot triumfował czasem 13,43. Drugi był broniący tytułu Damian Czykier z Podlasia Białystok - 13,82. Trzecie miejsce zajął Jakub Bujak - 14,02.

Piątka świeżo upieczonych mistrzów Polski jest zwolniona z eliminacji ME 2026. Wszystko ze względu na miejsca w czołowej dwunastce swoich dystansów na listach kwalifikacyjnych.

ME w lekkoatletyce 2026 odbędą się w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham.