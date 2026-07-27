Nagła decyzja tuż przed startem Letniego GP! Koniec kariery w wieku 24 lat

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za sezon 2025/2026 Amerykanka zajęła 27. pozycję z dorobkiem 176 punktów. Swój najlepszy rezultat osiągnęła w słoweńskim Ljubnie, gdzie zakończyła zmagania na siódmym miejscu.

Stabilna dyspozycja zaowocowała startem w tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Na włoskich obiektach wywalczyła 21. lokatę na skoczni normalnej, a także siódmą w rywalizacji drużyn mieszanych.

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O zakończeniu swojej kariery Belshaw poinformowała w niedzielne popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Krótki wpis wywołał spore poruszenie w narciarskim środowisku, a niemiecki portal Sport1 określił jej decyzję mianem "całkowitego zaskoczenia".

- Jestem ogromnie wdzięczna za wszystko, co dał mi ten wspaniały sport. Dziękuję każdemu, kto uczynił to możliwym - napisała.

Decyzja podjęta przez 24-latkę to kolejna w ostatnich miesiącach poważna strata dla amerykańskiej kadry. Niedługo po igrzyskach we Włoszech rozbrat z tym sportem ogłosili również Paige Jones, Decker Dean oraz 25-letni Andrew Urlaub. Ponadto, na zawieszenie swoich startów zdecydowała się niedawno inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Samantha Macuga.

ŁO, Polsat Sport