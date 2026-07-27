Najpierw grill, potem ciężka praca. Mistrzowie Polski wrócili do treningów

Mistrzowie Polski w poniedziałek oficjalnie wrócili do pracy. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem testów wydolnościowych rano oraz zajęć na siłowni po południu. Trener Lijewski podkreślił, że zawodnicy musieli odpocząć przede wszystkim psychicznie.

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- Zasłużyli na ten odpoczynek, żeby naładować baterie, odpocząć, ale już w połowie lipca rozpoczęli treningi indywidualne – zaznaczył szkoleniowiec. Od wtorku zespół rozpoczyna już regularne zajęcia z piłkami.

Nadchodzący sezon to czas ogromnych zmian kadrowych. Z prowadzenia zespołu zrezygnował Tałant Dujszebajew, a jego synowie Alex i Daniel przenieśli się do Bundesligi. Szeregi Industrii opuścili także bramkarze Klemen Ferlin i Bekir Cordalija, obrotowy Łukasz Rogulski oraz rozgrywający Jorge Maqueda.

Do Kielc trafiło sześciu nowych graczy: bramkarze 30-letni Serb Dejan Milosavljev (z Fuechse Berlin) i Kacper Kaleta (na zasadzie użyczenia z KSZO Ostrowiec), lewi rozgrywający 21-letni Białorusin Kirył Rabczyński (SKA Mińsk) i jego rówieśnik Czarnogórzec Milorad Bakić (szwedzkie Guif), prawi rozgrywający 24-letni Chorwat Luka Klarica (RK Zagrzeb) i 27-letni Francuz Julien Bos (HBC Nantes). Z francuskiego Limoges z wypożyczenia wrócił prawy rozgrywający 22-letni Nigeryjczyk Faruk Yusuf, który dołączy do drużyny we wtorek.

Boss i Yusuf mogą grać również na prawym skrzydle, co będzie ważne w pierwszej części następnego sezonu, w której zabraknie Arkadiusza Moryty. W połowie czerwca, w Poznaniu, kapitan reprezentacji Polski przeszedł operację barku, po której czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja.

Lijewski przyznaje, że wymiana 1/3 składu to wyzwanie. - Moim zadaniem jak i sztabu jest takie, żeby jak najszybciej tych nowych zawodników wprowadzić, żeby czuli się komfortowo, żeby załapali timing z kolegami na boisku – powiedział trener 21-krotnych mistrzów Polski.

Atmosfera w zespole budowana jest od pierwszych chwil – zawodnicy spotkali się już na wspólnym grillu. Arciom Karalek, który w Kielcach rozpoczyna swój dziewiąty rok, z entuzjazmem wypowiada się o nowych kolegach, szczególnie o Rabczyńskim, którego wspiera w nauce języka polskiego. - Ma duży potencjał, zarówno w ataku, jak i w obronie. Ma dopiero 20 lat, tak że na razie nie oczekujmy, że od razu będzie zdobywał po kilkanaście bramek – ocenił Karalek, dodając, że jakość nowych graczy pozwoli na szybką adaptację do taktyki.

Lijewski stawia na wszechstronność zespołu. - Wszechstronność to na pewno bardzo ważna i silna strona naszej drużyny. Grasz w ataku, ale też możesz grać w obronie – podkreślił. Istotną zmianą jest zniesienie przepisu o obowiązkowej liczbie Polaków na parkiecie, co daje trenerowi większą swobodę w rotacji składem.

Kielczanie pierwsze trzy tygodnie spędzą na własnych obiektach, skupiając się na budowaniu formy fizycznej. Pierwszym poważnym sprawdzianem będzie turniej na Węgrzech w połowie sierpnia, a następnie wyjazd do hiszpańskiego Santander.

Głównym celem na starcie jest wywalczenie pierwszego trofeum. - Chcemy zdobyć pierwszy puchar w tym sezonie – Superpuchar. Chcemy też jak najlepiej zaprezentować się w Lidze Mistrzów. Nowy format rozgrywek sprawia, że od początku musimy być w wysokiej formie – zadeklarował Karalek.

Mecz o Superpuchar odbędzie się 29 sierpnia w Łodzi, przeciwnikiem Industrii będzie zdobywca Pucharu Polski - Orlen Wisła Płock.

psl, PAP