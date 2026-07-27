Oficjalnie! LeBron James w nowych barwach

- Nie ma wątpliwości, że LeBron jest jednym z najwspanialszych koszykarzy w historii i nie sposób opisać jego wpływu na tę organizację - powiedział szef klubu Mike Gansey.

James, trzykrotny mistrz olimpijski, ogłosił już w miniony piątek przenosiny do ekipy 76ers. W tym klubie rozegra swój rekordowy, 24. sezon w najsilniejszej lidze świata.

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Osiem ostatnich spędził w Los Angeles Lakers, prowadząc zespół z Kalifornii do mistrzowskiego tytułu w 2020 roku. Wcześniej triumfował w lidze z Miami Heat (2012, 2013) i Cleveland Cavaliers (2016).

Teraz dołączył do Sixers, którzy mają w składzie gwiazdy NBA, m.in. słynnego środkowego Joela Embiida, a na początku lipca pozyskały Jaylena Browna, notującego w poprzednim sezonie w barwach Celtics średnią 28,7 pkt na mecz.

- Nie mogę się doczekać, aż zobaczę LeBrona u boku Jaylena Browna, Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya, VJ Edgecombe'a i naszego utalentowanego składu, gdy będziemy pracować nad zdobyciem mistrzostwa dla Filadelfii - powiedział właściciel zespołu Josh Harris.

Sixers zanotowali bilans 45-37 w poprzednim sezonie zasadniczym. Odpadli w drugiej rundzie play off w Konferencji Wschodniej, wyeliminowani przez późniejszych mistrzów NBA, New York Knicks.

W poprzedniej edycji James zarobił prawie 53 milionów dolarów. Teraz otrzymał dwuletni kontrakt z minimalnym wynagrodzeniem dla weteranów, wynoszącym łącznie 8 milionów, ale sam zawodnik podkreślał, że nie idzie do Sixers dla pieniędzy, lecz dla ciężkiej pracy i chęci zdobycia kolejnego tytułu.

"Wierzę, że mogę pomóc 76ers stać się drużyną mistrzowską i jestem bardzo podekscytowany, iż mogę pobudzić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni" - napisał kilka dni temu "King James" w mediach społecznościowych.

James, który w grudniu skończy 42 lata, jest najstarszym aktywnym zawodnikiem NBA. W marcu ubiegłego roku pobił rekord Roberta Parisha w liczbie rozegranych meczów sezonu zasadniczego. Nadal utrzymuje wysoką formę. W minionym sezonie regularnym notował średnio 20,9 punktu, 6,1 zbiórki i 7,2 asysty w 60 meczach.

Rozpoczął karierę w Cleveland Cavaliers w 2003 roku. Po siedmiu latach przeszedł do Miami Heat. W 2014 wrócił do Cleveland, rozegrał tam cztery sezony, po czym przeniósł się do Lakers. Sixers będą jego czwartym klubem w NBA.

James 22 razy uczestniczył w Meczu Gwiazd, 21 razy był w najlepszej piątce sezonu i został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia NBA. Czterokrotnie otrzymywał tytuł MVP ligi oraz MVP finałów. Jest najlepszym koszykarzem w historii NBA pod względem liczby zdobytych punktów.

Sixers czekają na mistrzostwo ligi od 1983 roku, natomiast ostatni raz w wielkim finale grali w 2001.

PAP