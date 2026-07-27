Pewne zwycięstwo Zagłębia na zakończenie pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy

Ciekawie zrobiło się dopiero po 20 minutach. Po zamieszaniu piłka w polu karnym trafiła do Jakuba Łabojki, który huknął bez przyjmowania, ale wracający po dwóch latach do polskiej ekstraklasy Zlatan Alomerović nie dał się zaskoczyć.

Goście starali się pójść za ciosem, przyspieszyli grę, zepchnęli gospodarzy do defensywy, jednak nic z tego nie wynikało. Z dystansu ładnie, ale niecelnie uderzył Quentin Boisgard i to było wszystko.

Po kwadransie impet Gliwiczan zmalał, spotkanie się wyrównało, a kibice oglądali dużo walki i niewiele składnych akcji. Optycznie nadal lepiej prezentowali się przyjezdni, ale na tym ich przewaga się kończyła.

Trener Leszek Ojrzyński, widząc bezradność swoich podopiecznych w ofensywie, nie czekał ze zmianami i już w przerwie wprowadził trzech nowych graczy. Boisko opuścił m.in. debiutujący w barwach Zagłębia Sebastian Kerk, który trafił do Lubina z Arki Gdynia.

Początkowo dokonane roszady nie przyniosły zmiany. Nadal Lubinianie mieli ogromne problemy w ofensywie i optyczną przewagę mieli przyjezdni. Impulsem do zmiany obrazu gry była sytuacja w 67. minucie.

Zagłębie wyprowadziło kontrę, którą przerwał faulem Quentin Boisgard. Lubinianie domagali się czerwonej kartki dla Francuza, ale po analizie wideo zakończyło się na żółtej.

Od tego momentu Zagłębie ustawiało się wyżej i to się opłacało. Kilka chwil później Grzybek ponownie uciekł zawodnikom Piasta, wbiegł w pole karne i zagrał do niepilnowanego Jakuba Sypka, który trafił do siatki.

Odważna gra się opłaciła. Po dośrodkowaniu Sypka i przy biernej postawie defensorów Piasta do piłki doszedł niższy od obrońców rywali Reguła i strzałem głową podwyższył prowadzenie.

Zagłębie wygrało 2:0 i zostało liderem PKO BP Ekstraklasy

KGHM Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Jakub Sypek (72), 2:0 Marcel Raguła (86-głową).

KGHM Zagłębie Lubin: Zlatan Alomerović – Aleks Ławniczak, Michał Nalepa, Damian Michalski – Josip Corluka, Filip Kocaba, Mateusz Dziewiatowski (46. Jakub Kolan), Sebastian Kerk (46. Jakub Sypek), Mateusz Grzybek (90. David Colina) – Marcel Reguła (90+5. Filip Szymczak), Michalis Kossidis (46. Levente Szabo).

Piast Gliwice: Domen Gril – Filip Borowski (87. Emmanuel Twumasi), Rivas Juande, Igor Drapiński, Jakub Lewicki – Jason Lokilo (75. Leandro Sanca), Oskar Leśniak, Jakub Łabojko, Quentin Boisgard (75. Jorge Felix), Szczepan Mucha (67. Hugo Vallejo) – Samuel Ntamack (75. Andreas Katsantonis).

Żółte kartki: Filip Szymczak - Quentin Boisgard.

Sędzia: Piotr Rzucidło (Warszawa). Widzów: 5 316.

PAP