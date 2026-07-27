W poprzednim sezonie po 25. kolejce Zagłębie było liderem PKO BP Ekstraklasy i wydawało się, że jeżeli nawet nie sięgnie po medal mistrzostw Polski, to przynajmniej zajmie miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Tak się jednak nie stało.

- Walczyliśmy do ostatniej kolejki i na pewno żal pozostał. Taka jest jednak piłka nożna. W nowym sezonie chcielibyśmy ponownie powalczyć o jak najwyższe miejsce, ale konkretnych celów sobie nie stawiamy. Porozmawiamy o tym po rundzie jesiennej - zapowiedział prezes Zagłębia Paweł Jeż.

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Trener Piasta, Daniel Myśliwiec, w październiku 2025 zastąpił Maxa Moeldera, który podpisał trzyletnią umowę, ale utrzymał się na stanowisku bardzo krótko. W 10 rozegranych pod kierunkiem Szweda spotkań drużyna z Gliwic zdobyła siedem punktów, wygrała raz i była na ostatnim miejscu w tabeli.

Gliwiczanie do końca poprzedniego sezonu rozgrywek ligowych nie byli pewni utrzymania. W ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 1:2, ale oba zespoły pozostały na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w związku z porażką Lechii Gdańsk w Niecieczy z Bruk-Bet Termalicą 2:3. Ostatecznie Piast finiszował na 15., ostatnim "bezpiecznym" miejscu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

PAP