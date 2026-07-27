Polscy siatkarze bronią złota Ligi Narodów. Turniej finałowy w Polsacie Sport 1!

Polscy siatkarze sięgają po medale Ligi Narodów nieprzerwanie od sześciu edycji tych rozgrywek, triumfując w nich dwukrotnie w ciągu minionych trzech lat. Do tegorocznego turnieju finałowego obrońcy trofeum awansowali z drugim najlepszym wynikiem po fazie interkontynentalnej. To kolejny dowód sportowej siły Biało-Czerwonych, którzy celują w medale każdego turnieju, w jakim biorą udział. Rywale Polaków w Ningbo to mieszanka zespołów utytułowanych oraz aspirujących do walki o najwyższe cele.

Wszystkie mecze turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy pokaże Polsat Sport 1

Transmisje wszystkich meczów turnieju finałowego w Ningbo rozpoczynać się będą w Polsacie Sport 1 o godzinach 8:45 oraz 13:15. W środę 29 lipca jako pierwsze swój ćwierćfinał rozegrają reprezentacje Słowenii oraz Turcji. Słoweńcy w przeszłości trzykrotnie meldowali się w półfinale Ligi Narodów, ale jak dotąd nie zdobyli upragnionego medalu. Z kolei Turcy debiutują w turnieju finałowym. W drugim ćwierćfinale kibice obejrzą azjatycki klasyk, czyli starcie Japonii oraz Chin. Japończycy mają już na koncie brąz oraz srebro Ligi Narodów i w obecnym sezonie celują w złoto. Chińczycy jako gospodarze turnieju finałowego z pewnością chcą jak najlepiej zaprezentować się własnej publiczności. W czwartkowym porannym ćwierćfinale ubiegłoroczni srebrni medaliści Ligi Narodów oraz panujący mistrzowie świata – Włosi – zagrają z trzecią drużyną igrzysk olimpijskich z 2024 roku oraz czterokrotnymi medalistami Ligi Narodów – Amerykanami. To spotkanie będzie więc symboliczną powtórką meczu o brąz igrzysk w Paryżu. Po nich na parkiet wybiegną Polacy, którzy zmierzą się z ambitnymi i debiutującymi na tym szczeblu Ligi Narodów Ukraińcami. Zwycięzca konfrontacji Japonia – Chiny trafi na lepszego z dwójki Włochy – USA. Natomiast triumfator starcia Słowenia – Turcja zmierzy się w półfinale ze zwycięzcą potyczki polsko-ukraińskiej. Wszystkie mecze turnieju finałowego skomentują Tomasz Swędrowski i Jakub Bednaruk. Dodatkowo przed czwartkowym ćwierćfinałem Polska – Ukraina w studiu Polsatu Sport 1 już o godz. 12:00 zasiądą Jerzy Mielewski, Wojciech Drzyzga, Piotr Gruszka i Damian Dacewicz. Specjalny program studyjny o godz. 8:00 poprzedzi także sobotnie półfinały oraz niedzielne mecze o medale.

Siatkarskie mistrzostwa Europy na przełomie sierpnia i września w kanałach Polsat Sport

Jeszcze tego lata fani siatkówki obejrzą w kanałach Polsat Sport wszystkie mecze siatkarskich Mistrzostw Europy. Turniej kobiet odbędzie się w dniach 21 sierpnia – 6 września, a zawody z udziałem mężczyzn zaplanowane są w terminie 9 – 26 września. Polacy będą bronili złota wywalczonego przed dwoma laty, a Polki zaliczane są do szerokiego grona faworytek żeńskiego Eurovolleya.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa