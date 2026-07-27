Polscy siatkarze zagrają o medale Ligi Narodów. "Wszystko jest w naszych rękach"

Siatkówka

- Wszystko jest w naszych rękach - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej przed turniejem finałowym Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainą.

Siatkarze reprezentacji Polski świętują zdobycie punktu w meczu.
fot. FIVB
Siatkarze reprezentacji Polski przygotowują się do finałowego turnieju Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy jest w Ningbo, gdzie powalczy w finałowym turnieju Ligi Narodów. Biało-Czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają w czwartek, jednak w Chinach są już od soboty.

 

- Przyzwyczaiłem się do tego, że w tym sezonie co turniej, to inna strefa czasowa. Aklimatyzacja przebiega jak najbardziej poprawnie - ocenił w rozmowie z Polsatem Sport rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.

 

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Rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia w ćwierćfinale będą Ukraińcy. Firlej z uznaniem wypowiedział się na temat gwiazdora ekipy przeciwnej, przyjmującego Ołeha Płotnyckiego.

 

- To klasowy zawodnik. Jest wartością dodaną dla ukraińskiej drużyny - stwierdził.

 

Firlej jest dobrej myśli przed zbliżającym się spotkaniem.

 

- Graliśmy z Ukrainą podczas pierwszego turnieju. Wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal, ale dobrze będzie jeśli skupimy się na sobie. Wszystko jest w naszych rękach - skwitował.

 

Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15.

 

Cała rozmowa z Janem Firlejem w załączonym materiale wideo:

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