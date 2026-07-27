Przepychanki na boisku! Ucierpiała sędzia

Podczas towarzyskiego meczu między FC Metz a Fortuną Sittard doszło do sprzeczki w 38. minucie. Na początku konflikt był tylko między dwoma zawodnikami przeciwnych drużyn, po chwili spór eskalował i dołączyli ich koledzy z drużyny. Sędzia Mathilde Demoncay próbowała interweniować i przerwać konflikt. Ostatecznie sama znalazła się w centrum przepychanki. Skończyło się to dla niej niefortunnie. Sędzia była przez przypadek pchnięta i upadła na murawę. Demoncay pomogli piłkarze i personel medyczny.

Po interwencji medyków arbiter wstała z murawy i zamieniła się z sędzią liniową. Dokończyła pierwszą połowę z boku boiska. Na drugą część Demoncay nie wyszła już na boisko, według lokalnych mediów doznała wstrząśnienia mózgu.

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Demoncay jest sędzią kategorii Fédérale Féminine 2, czyli drugiego szczebla francuskiej hierarchii sędziowskiej kobiet. Ta ranga pozwala jej prowadzić spotkania m.in. Seconde Ligue i Regional 1. Sędzia rozpoczęła swoją przygodę z piłką nożną równolegle ze studiami medycznymi w wieku 18 lat.

Po ostatnim gwizdku zawodnicy przeprosili za wypadek, a piłkarze spadkowicza Ligue 1 dali jej podarunek na przeprosiny. Sędzia opuściła stadion z koszulką FC Metz.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem FC Metz 3:1.

Antoni Bednarczyk