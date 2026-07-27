Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka z najpiękniejszym golem mundialu!

Republika Zielonego Przylądka była jedną z największych sensacji tegorocznych mistrzostw świata. Reprezentacja z Afryki najpierw zremisowała z Hiszpania i sensacyjnie wywalczyła awans z grupy, a potem w 1/16 finału postawiła się Argentynie.

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To właśnie trafienie z tego meczu zostało uznane za najpiękniejsze podczas zakończonego mundialu. Nagrodę w oficjalnym głosowaniu kibiców zdobył Sidny Lopes Cabral, który popisał się fantastycznym golem z dystansu prosto w okienko.

Przypomnijmy, że Argentyna triumfowała wtedy 3:2 po dogrywce w dramatycznych okolicznościach. Następnie podopieczni Lionela Scaloniego dotarli do finału, gdzie ulegli jednak Hiszpanom.

Polsat Sport