Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka z najpiękniejszym golem mundialu!

Piłka nożna

Sidny Lopes Cabral z nagrodą za najpiękniejszą bramkę na mistrzostwach świata. Uznanie w oficjalnym głosowaniu kibiców znalazł gol Kabowerdańczyka przeciwko Argentynie.

Piłkarze reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka świętują na boisku po meczu.
fot. PAP/EPA
Sidny Lopes Cabral po trafieniu przeciwko Argentynie

Republika Zielonego Przylądka była jedną z największych sensacji tegorocznych mistrzostw świata. Reprezentacja z Afryki najpierw zremisowała z Hiszpania i sensacyjnie wywalczyła awans z grupy, a potem w 1/16 finału postawiła się Argentynie.

 

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To właśnie trafienie z tego meczu zostało uznane za najpiękniejsze podczas zakończonego mundialu. Nagrodę w oficjalnym głosowaniu kibiców zdobył Sidny Lopes Cabral, który popisał się fantastycznym golem z dystansu prosto w okienko.

 

Przypomnijmy, że Argentyna triumfowała wtedy 3:2 po dogrywce w dramatycznych okolicznościach. Następnie podopieczni Lionela Scaloniego dotarli do finału, gdzie ulegli jednak Hiszpanom.

Polsat Sport
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