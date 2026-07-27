Rywal Górnika rozbije bank? Wielka kwota za gwiazdę

Kontrakt Leão z Milanem wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku, więc Włosi chcieliby jeszcze zarobić dużą kwotę pieniężną za swoją gwiazdę. Wiadomo nie od dziś, że tureckie kluby potrafią sięgnąć głęboko do kieszeni, dlatego zainteresowanie Fenerbahce może być na rękę włodarzom Rossonerich.

Według dobrze poinformowanych włoskich dziennikarzy oferta klubu ze Stambułu za Portugalczyka ma opiewać na 40 milionów euro plus ewentualne bonus. Taką informację podał m .in. Daniele Longo, który na bieżąco śledzi ruchy Milanu. Longo poinformował, że przedstawiciel Fenerbahce wylądował już we Włoszech, gdzie we wtorek spotka się z ludźmi odpowiedzialnymi za transfery w AC Milan.

Czy taka kwota zadowoli Włochów? Trudno powiedzieć, ale Fenerbahce stać na pewno na to, by jeszcze podbić cenę za napastnika. W tym okienku transferowym wicemistrz Turcji wydał na transfery już ponad 80 milionów euro. Za samego Masona Greenwooda klub ze Stambułu zapłacił Marsylii 39 milionów euro.

Właśnie z takim rywalem, który porusza się po rynku transferowym niemal bez ograniczeń, przyszło rywalizować w 2. rundzie eliminacji LM Górnikowi Zabrze. Zabrzanie w pierwszym spotkaniu dwumeczu w Stambule przegrali 0:1. Rewanżowe starcie zostanie rozegrane 29 lipca na polskim gruncie.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online



Transmisja meczu Górnik Zabrze - Fenerbahce w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.

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