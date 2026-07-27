Siedem klubów zainteresowanych Pietuszewskim! Oto lista

Pietuszewski został w styczniu wykupiony z Jagiellonii Białystok przez FC Porto za osiem milionów euro. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z kluczowych zawodników.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe wieści ws. Pietuszewskiego. Jest nadzieja

Nie dziwi zatem fakt, że reprezentant Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Dziennikarz Ekrem Konur poinformował, że 18-latek znalazł się na liście życzeń aż siedmiu gigantów.

Do tego grona należą: Borussia Dortmund, Newcastle United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Manchester United. Klauzula wykupu naszego zawodnika wynosi 60 mln euro.

Pietuszewski boryka się obecnie z urazem mięśniowym prawego uda. Z tego powodu nie zagrał w sobotnim sparingu przed rozpoczęciem sezonu z Aston Villą (2:1). Niepewny pozostaje również występ skrzydłowego w sobotnim starciu o Superpuchar Portugalii z SCU Torreense.

HP, Polsat Sport