Siódme miejsce Pawłowskiej i Lewandowskiego w ME juniorów

Na Litwie ścigało się 39 załóg z 16 krajów. Z czterech polskich mieszanych duetów najlepiej wypadli Pawłowska i Lewandowski, którzy uplasowali się na siódmej pozycji. Ta ekipa zajęła także najwyższe miejsce z biało-czerwonych podczas mistrzostw świata juniorów, które w lipcu odbyły się w Gdyni – przypadła im 15. lokata.

Miejsca pozostałych polskich załóg: 17. Jan Zamojski (YKP Gdynia) i Iga Wielczyk (SSW MOS Iława), 23. Pola Szmidt i Tymon Kosobucki (YKP Gdynia), 34. Danuta Grudzień (SEJK Pogoń Szczecin) i Tomasz Matuszewski (CŻ Szczecin).

Na Zatoce Gdańskiej w MŚJ triumfowali Vucetti i Bonifacio, którzy zdobyli także złoty medal na Zalewie Kurońskim. Na drugim stopniu podium w Nidzie stanęli Ukraińcy Światosław Madonich i Jelizawieta Wasylenko, a czołową trójkę zamknęli Niemcy Amelie Wehrle i Riccardo Honold.

PAP