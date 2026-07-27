Siódme miejsce Pawłowskiej i Lewandowskiego w ME juniorów

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Agnieszka Pawłowska (ChKŻ Chojnice) i Tomasz Lewandowski (AZS AWFiS Gdańsk) zajęli siódme miejsce w mistrzostwach Europy juniorów w klasie 470. Na Zalewie Kurońskim w Nidzie triumfowali aktualni mistrzowie świata w tej kategorii wiekowej Włosi Lisa Vucetti i Vittorio Bonifacio.

Regaty żeglarskie na otwartych wodach, widoczne liczne jachty z żaglami, na jednym z nich widoczna polska flaga.
fot. Szymon Sikora

Na Litwie ścigało się 39 załóg z 16 krajów. Z czterech polskich mieszanych duetów najlepiej wypadli Pawłowska i Lewandowski, którzy uplasowali się na siódmej pozycji. Ta ekipa zajęła także najwyższe miejsce z biało-czerwonych podczas mistrzostw świata juniorów, które w lipcu odbyły się w Gdyni – przypadła im 15. lokata.

 

Miejsca pozostałych polskich załóg: 17. Jan Zamojski (YKP Gdynia) i Iga Wielczyk (SSW MOS Iława), 23. Pola Szmidt i Tymon Kosobucki (YKP Gdynia), 34. Danuta Grudzień (SEJK Pogoń Szczecin) i Tomasz Matuszewski (CŻ Szczecin).

 

Na Zatoce Gdańskiej w MŚJ triumfowali Vucetti i Bonifacio, którzy zdobyli także złoty medal na Zalewie Kurońskim. Na drugim stopniu podium w Nidzie stanęli Ukraińcy Światosław Madonich i Jelizawieta Wasylenko, a czołową trójkę zamknęli Niemcy Amelie Wehrle i Riccardo Honold.

PAP
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