Slavko Vincić zakończył karierę. Finał mundialu był jego ostatnim meczem

Informację o jego decyzji przekazała Słoweńska Federacja Piłkarska. Vincić od 2010 roku znajdował się na liście sędziów FIFA, uprawnionych do prowadzenia międzynarodowych spotkań.

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W dorobku arbitra z Mariboru są też m.in. finał Ligi Mistrzów w 2024 roku (Real Madryt - Borussia Dortmund 2:0), finał Ligi Europy 2022 (Eintracht Frankfurt - Rangers FC 1:1, karne 5-4), półfinał mistrzostw Europy 2024, w którym Hiszpania pokonała Francję 2:1 czy półfinał Ligi Narodów w 2023 roku, również z udziałem Hiszpanii (zwycięstwo nad Włochami 2:1).

Reprezentacji Polski prowadził także spotkania eliminacji Euro 2024 z Estonią (5:1) i Albanią (1:0). Z kolei w 2017 roku był rozjemcą meczu drużyny narodowej do lat 21 w Lublinie ze Szwecją (2:2) w turnieju finałowym MME.