Swędrowski opowiedział o realiach VNL. "Z minus siedmiu na plus sześć"

Swędrowski został zapytany o długie loty z reprezentacją Polski i o to, jak radzi sobie ze zmianami stref czasowych.

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– Jeszcze z jednej strefy czasowej nie wyszliśmy, bo dopiero co wróciliśmy ze Stanów, więc teraz zaczynamy łapać równowagę, a już lecimy w inną strefę. Z minus siedmiu na plus sześć przejdziemy. To dość gwałtowna zmiana, ale tak wygląda Liga Narodów. To nie pierwszy raz i trzeba sobie z tym radzić – odpowiedział.

Jednym z kluczowych spotkań dla Biało-Czerwonych było starcie ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięstwo pozwoliło Polakom uniknąć w ćwierćfinale starcia z reprezentacją Włoch. Ostatecznie podopieczni Nikoli Grbicia wygrali i o awans do półfinału powalczą z Ukrainą.

– Graliśmy w tym roku z Ukrainą, ale to był zupełnie inny skład niż ten, który grał w Chicago. Teraz jesteśmy dokładnie tym samym składem, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale ja mówię tylko teoretycznie. Ukraina będzie walczyć. To jedna z rewelacji tych rozgrywek i po powrocie Płotnyckiego to jest drużyna, z którą trzeba grać od początku do końca. Chwila zagapienia może tutaj drogo kosztować, ale myślę, że lepiej gra się z Ukrainą niż z Włochami – powiedział.

W turnieju finałowym zabraknie natomiast Jakuba Kochanowskiego. Doświadczony środkowy zmaga się z kontuzją.

– Życie nie znosi próżni, są inni i musieli go na środku zastąpić. Dobrze sobie radzili w tych turniejach rundy kwalifikacyjnej, więc myślę, że w tym finałowym turnieju też sobie poradzą. Kuba to jest jednak wartość dodana – oznajmił.

Na koniec Swędrowski został poproszony o wskazanie nieoczywistego bohatera reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego. Jego wybór padł na Bartłomieja Lemańskiego, który po siedmiu latach wrócił do kadry.

– Zawsze trudno jest tak strzelać, ale myślę, że po siedmiu latach powrócił z powodzeniem do tej reprezentacji Bartłomiej Lemański i myślę, że odegra niemałą rolę – stwierdził komentator.

Antoni Bednarczyk