Świątek odpoczywa po Wimbledonie, a tu WTA ogłasza. Są nowe wieści

Tenis

Iga Świątek zajmuje ósme miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie i w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian.

Tenisistka w białej czapce i koszulce z rakietą w ręku podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Jak wygląda najnowszy ranking WTA?

Za Sabalenką plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula.

 

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U pozostałych z Polek zanotowano zmiany - Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, a Magdalena Fręch spadła z 43. na 48. Największy spadek zanotowała Magda Linette, która zamieniła 51. pozycję na 65.

 

Światowa czołówka wróci do gry w Toronto, gdzie impreza rangi WTA 1000 rozpocznie się 2 sierpnia.

 

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 22. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.

PAP
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