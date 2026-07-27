Świątek odpoczywa po Wimbledonie, a tu WTA ogłasza. Są nowe wieści
Iga Świątek zajmuje ósme miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie i w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian.
Za Sabalenką plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula.
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U pozostałych z Polek zanotowano zmiany - Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, a Magdalena Fręch spadła z 43. na 48. Największy spadek zanotowała Magda Linette, która zamieniła 51. pozycję na 65.
Światowa czołówka wróci do gry w Toronto, gdzie impreza rangi WTA 1000 rozpocznie się 2 sierpnia.
W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 22. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.Przejdź na Polsatsport.pl