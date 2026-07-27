Szef UFC przekazał nowe wieści ws. McGregora. Wiadomo, kiedy wróci do rywalizacji

Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. McGregor po pięciu latach ponownie zaprezentował swoje umiejętności w klatce UFC. Jego rywalem był Holloway, z którym lata temu wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Jak się okazało, nie był to udany powrót. McGregor szybko przegrał w pierwszej rundzie, odnosząc kontuzję nogi.

"To było ACL i łąkotka. Ta sama kontuzja co w pierwszej walce z Hollowayem, tylko tym razem w przeciwnej nodze. To dość szokujące. [...] Chodzę już bez kuli. Ostatnio bez żadnego problemu robiłem wyprosty nóg na maszynie. Mogę więc chodzić bez pomocy i aktywować mój mięsień czworogłowy pod obciążeniem. To wszystko jest bardzo pozytywne" - przekazał 38-latek.

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Szybko pojawiły się domysły na temat tego, ile potrwa rehabilitacja "The Notoriousa". Szef UFC ostudził jednak nadzieje kibiców na szybki powrót 38-latka do oktagonu.

- Nie mam pojęcia, kiedy zawalczy. Rozmawialiśmy z nim dziś. Conor McGregor wypada z rywalizacji na rok - stwierdził Dana White na konferencji prasowej.

- Musi przejść operację kolana. Potem czeka go fizjoterapia, a lekarz będzie musiał wydać zgodę, zanim znów zacznie trenować z pełnym obciążeniem. To będzie dla niego długi powrót, jeśli w ogóle uzna, że właśnie tego chce - dodał.

Zupełnie inne, znacznie bardziej optymistyczne podejście do czasu leczenia ma sam zawodnik.

- Wtedy wróciłem do rywalizacji w dziewięć miesięcy. Dzięki dzisiejszym postępom w medycynie regeneracyjnej i lepszym metodom treningowym powrót do walki latem przyszłego roku jest absolutnie w moim zasięgu - zadeklarował McGregor.

- Chodzę bez kul. Ostatnio bez żadnego problemu robiłem ćwiczenia na maszynie do wyprostu nóg, mogę aktywować mięsień czworogłowy pod oporem. Wszystko jest bardzo pozytywne - oświadczył.