To już siedem lat! Ten dzień kibice polskiej siatkówki zapamiętają na zawsze

To już siedem lat, gdy w reprezentacji Polski występuje Wilfredo Leon! Uznawany za jednego z najlepszych zawodników na świecie siatkarz pierwsze kroki stawiał w kadrze Kuby, z którą zdobył… wicemistrzostwo świata w 2010 roku w wieku zaledwie 17 lat. Od tego czasu wypracował sobie markę znanego i uwielbianego mistrza na całym świecie.

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W 2012 roku zdecydował się na grę poza granicami Kuby, co według krajowych regulacji jest jednoznaczne z rezygnacją z gry w reprezentacji. W 2015 roku Leon otrzymał polskie obywatelstwo, a w lipcu 2017 roku kubańska federacja zgodziła się na zmianę przynależności narodowej siatkarza, co po okresie dwuletniej karencji pozwoliło mu zagrać w kadrze Biało-Czerwonych.

Dokładnie 27 lipca 2019 roku Leon zadebiutował w reprezentacji Polski, wchodząc na boisko w towarzyskim spotkaniu z kadrą Holandii.



Najważniejszym reprezentacyjnym osiągnięciem przyjmującego w polskich barwach pozostaje wicemistrzostwo olimpijskie zdobyte w Paryżu w 2024 roku.

Polsat Sport