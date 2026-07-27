Trzecia porażka z rzędu polskiej tenisistki!

Tenis

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka uległa w dwóch setach rozstawionej z "7" Kanadyjce Leylah Fernandez. Dla Linette to trzecia porażka z rzędu.

Tenisistka Magda Linette odbija piłkę rakietą.
fot. PAP/PA
Magda Linette

Magda Linette rozpoczęła US Swing na kortach twardych. Polka przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie.

 

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Przeciwniczką Linette w pierwszej rundzie była rozstawiona z "7" Kanadyjka Leylah Fernandez. Premierowa partia zdecydowanie należała do wyżej notowanej tenisistki. Ta triumfowała 6:1.

 

Fernandez poszła za ciosem w drugim secie, przełamując Linette, a następnie odskakując na 3:0. Przy stanie 5:3 Kanadyjka serwowała po zwycięstwo, lecz Polka zdobyła breaka powrotnego. Nasza rodaczka w kolejnym gemie nie zdołała jednak utrzymać podania i ostatecznie Fernandez zamknęła pojedynek wynikiem 6:4.

 

Dla Polki to trzecia porażka z rzędu. Wcześniej odpadała w pierwszej fazie na wielkoszlemowym Wimbledonie i w imprezie WTA 250 w Atenach.

 

Magda Linette - Leylah Fernandez 1:6, 4:6

Polsat Sport
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