UFC w Belgradzie z udziałem trzech Polaków. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć galę?

Błachowicz miał pierwotnie zawalczyć w Serbii z Bogdanem Guskovem. Na niespełna trzy tygodnie przed walką UFC poinformowało jednak, że do tego pojedynku nie dojdzie. Guskov został przesunięty do walki wieczoru gali w Abu Zabi.

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Ostatecznie wyzwanie przyjął niepokonany Nowozelandczyk Navajo Stirling. - Podjął ogromne ryzyko, biorąc starcie z młodym, głodnym wilkiem jak ja - przyznał w nagraniu na profilu UFC.

Do klatki po dwóch porażkach z rzędu powróci również Marcin Tybura. Rywalem 40-latka będzie Aleksandar Rakić, dla którego będzie to debiut w wadze ciężkiej.

- Takie są chyba koleje losu sportowców, że raz jest hossa, a raz bessa i czasami muszę zejść dwa piętra niżej i pewne rzeczy poprawić. Kilka razy udawało mi się już odbić w podobnych sytuacjach i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie - powiedział w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport.

Ostatnim z Polaków, którzy zawalczą w Belgradzie, będzie Mateusz Rębecki. Ten również nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. 33-latek przegrał trzy ostatnie pojedynki, a na wygraną czeka już blisko dwa lata.

Teraz będzie miał znakomitą szansę na odbudowę. Jego rywalem będzie Kyle Prepolec, który w ubiegłym roku poległ w pojedynkach z Drewem Doberem oraz Benoitem Saint-Denisem.

Gdzie obejrzeć galę UFC w Belgradzie z udziałem Błachowicza, Tybury i Rębeckiego?

Transmisja gali UFC w Belgradzie w sobotę 1 sierpnia od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek studia o godz. 16:30.

Karta walk gali UFC w Belgradzie

Walka wieczoru

Waga półśrednia: Uros Medić (13-3) - Daniel Rodriguez (20-5)

Karta główna

Waga półciężka: Jan Błachowicz (29-11-2) - Navajo Stirling (10-0)

Waga ciężka: Marcin Tybura (27-11) - Aleksandar Rakić (14-6)

Waga średnia: Dusko Todorović (13-6) - Robert Valentin (11-6)

Waga średnia: Vlasto Cepo (14-3) - Gilbert Urbina (7-4)

Karta wstępna

Waga lekka: Milos Janicić (19-3) - Noah Gugnon (9-2)

Waga lekka: L'udovit Klein (24-5-1) - Tofiq Musayev (23-6)

Waga półśrednia: Michael Oliveira (9-0) - Oban Elliott (12-4)

Waga kogucia: Mark Vologdin (12-4-2) - Borislav Nikolić (16-2)

Waga piórkowa: Bogdan Grad (15-4) - Dennis Buzukja (12-6)

Waga lekka: Mateusz Rębecki (20-5) - Kyle Prepolec (18-10) (Transmisja od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

Waga kogucia: Nina Milosević (8-1) - Hailey Cowan (7-5)

Waga ciężka: Jovan Leka (13-2) - Alexander Poppeck (21-5)

Waga słomkowa: Marina Spasić (7-1) - Stephanie Luciano (7-2-1)

HP, Polsat Sport