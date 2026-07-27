Wielki sukces Polki! Zdobyła złoto mistrzostw świata

Polka uzyskała w finale 1473 pkt, druga Szwajcarka Katharina Jurt - 1465, a trzecia Egipcjanka Ganah Elgindy - 1463.

Karbownik była jedyną Polką w finale tej kategorii wiekowej. W półfinale odpadła Hanna Jakubowska, a w rywalizacji mężczyzn na tej samej rundzie udział zakończył Franciszek Dubrawski. Wcześniej wyeliminowana została Zuzanna Gradoń.

PAP