Wielki sukces Polki! Zdobyła złoto mistrzostw świata

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Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów (do lat 22) w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie.

Portret młodej kobiety w okularach, patrzącej w obiektyw.
fot. Instagram/MałgorzataKarbownik
Małgorzata Karbownik zdobyło złoto mistrzostw świata juniorów (do lat 22) w pięcioboju nowoczesnym

Polka uzyskała w finale 1473 pkt, druga Szwajcarka Katharina Jurt - 1465, a trzecia Egipcjanka Ganah Elgindy - 1463.

 

Karbownik była jedyną Polką w finale tej kategorii wiekowej. W półfinale odpadła Hanna Jakubowska, a w rywalizacji mężczyzn na tej samej rundzie udział zakończył Franciszek Dubrawski. Wcześniej wyeliminowana została Zuzanna Gradoń.

PAP
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