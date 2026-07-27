Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy mocniejsza. Żywy przykład dał kapitan Uryga

Wprawdzie Zagłębie Lubin z Piastem Gliwice zagrają dopiero dzisiaj, ale na razie krakowianie są współwiceliderami tabeli, za imienniczką z Płocka, która również wygrała 2-1, tyle że na wyjeździe z Rakowem, więc prowadzi.

Królewski obudził modę na Wisłę, jakiej nie było od lat 70. XX wieku

O fundamencie Wisły Kraków sporo mówi klasyfikacja uwzględniająca frekwencję na trybunach. W niej "Biała Gwiazda" jest na prowadzeniu, na jej mecz przyszło 31344 kibiców, o 34 więcej niż na spotkanie Lecha Poznań z Cracovią. Wyprzedzenie dysponującego większym stadionem "Kolejorza" nie jest łatwe. Beniaminkowi to się udało.

To dowodzi, że Jarosławowi Królewskiemu udało się obudzić modę na Wisłę, jaką w swej 120-letniej historii przeżywała tylko raz, w latach 1975-1979. Najpierw zespół prowadzony przez Aleksandra Brożyniaka z Pucharu UEFA odprawił Celtic Glasgow, w obecności 45 tys. widzów a później podopieczni Oresta Lenczyka doszli do ćwierćfinału dzisiejszej Ligi Mistrzów, czyli ówczesnego Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.

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Ćwierć wieku temu, w erze Bogusława Cupiała, "Biała Gwiazda" prezentowała się w Europie równie imponująco, ale nie dysponowała wówczas stadionem mogącym pomieścić ponad 30 tys. ludzi. Dla porównania, na szalonym starciu z Barceloną Rivaldo i Patricka Kluiverta (3-4) w sierpniu 2001 r. na trybunach zasiadło ledwie dziewięć tysięcy kibiców. Trzy lata później, na bitwie o Ligę Mistrzów z Galacticos Realu Madryt (Zidane, Beckham, Figo, Raul, Ronaldo), trybuny mogły pomieścić tylko 12 tys. widzów.

Wisła jest klubem, na który jest wysokie zapotrzebowanie społeczne

Współczesna Wisła nie jest zależna od kaprysów prywatnego właściciela, nauczyła się funkcjonować bez podpięcia pod kroplówkę dużego sponsora, czy tę z pieniędzy publicznych – miejskich, czy państwowych. Oczywiście, ma odpowiedzialnych i roztropnych właścicieli: Królewskiego, Jakuba Błaszczykowskiego, Adama Łanoszkę, Petera Moore'a, Władysława Nowaka i Adama Adamczyka, którzy pożyczkami łatają dziury.

Równie ważne jest umocowanie społeczne. Socios Wisła to grono 4573 kibiców, którzy co miesiąc wpłacają składki od 25 zł do 200 zł, by zasilać z góry określone cele klubu. Tak powstał projekt wiarygodny, długoterminowy. Niezależny od tego, kto rządzi miastem i państwem. Dlatego nie ma się co dziwić, że Wisła staje się przykładem godnym naśladowania. Np. kilku moich znajomych chciałoby widzieć podobnie zbudowaną Legię, po tym jak kolejne reformy obecnego jej właściciela osiągnęły efekty odwrotne od zamierzonych.

Przy Reymonta kibice łożą na klub poprzez Socios, ale mają też realny wpływ na jego działalność. W Barcelonie Joan Gamper wymyślił to już w listopadzie 1899 r. Warto powielać ten patent. Nie ma na razie bardziej angażującego i podległego samokontroli.

Wisła i Alan Uryga powstali jak feniks z popiołów

Uosobieniem najnowszej historii Wisły jest jej kapitan Alan Uryga. W maju ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe. Dla 31-latka mogło to oznaczać koniec kariery. Na dodatek, gdy już wrócił, w kwietniu tego roku, przed meczem z Polonią Bytom, kolano odezwało się ponownie, przenikającym bólem. Tymczasem Alan odrodził się jak feniks z popiołów. I wygrał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie z Wiktorem Biedrzyckim i Mariuszem Kutwą.

- Nie ma co ukrywać, że tak poważna kontuzja to zawsze ciężka przeprawa, niezależnie od tego, w jakim momencie kariery się znajdujesz. Ja nie mam w zwyczaju się poddawać. Po drugie, na przekór niektórym, znam swoją wartość, wiem, co mogę dać tej drużynie w szatni i na boisku. Z takim przekonaniem przepracowałem okres rehabilitacji przygotowań do sezonu. Żeby po raz kolejny pokazać tym, którzy skreślać mnie już trzykrotnie, że nie tak szybko się doczekają mojego końca - powiedział Polsatowi Sport.

Dla Alana była już to czwarta długa przerwa z powodu kontuzji kolana. Zaczęło się w sezonie 2011/2012, gdy stracił 116 dni. W kampanii 2021/2022 wypadł aż na 316 dni, a w rozgrywkach 2024/2025 - na 235 dni. Co powodowało, że w ciężkich chwilach nie tracił ducha?

- Trzeba mieć w sobie samozaparcie i charakter. Oczywiście, bardzo ważne jest także wsparcie najbliższych. Ja się nigdy nie poddaję, zawsze ciężko pracuję, więc pewnie i tym razem to mi pomogło wyjść z tarapatów. Przy drugim urazie powiedziałem sobie, że dam z siebie absolutne sto procent. Miałem też doświadczenie z pierwszego urazu, które pomogło mi zmodyfikować rehabilitację i trening. Wdrożyłem zmiany, poświęciłem się temu całym sobą. Moja rodzina też pomogła. To dało efekt taki, że cieszymy się z kolegami z pierwszego zwycięstwa w Ekstraklasie po dość długiej przerwie - dodał Uryga.

Uryga wypracował rzut karny, po którym Marko Bożić trafił do siatki na 1-0. Rosły stoper Wisły miał już zagłówkować z bliska do siatki, gdy sfaulował go Marcin Wasielewski.

- Niby mam asystę przy bramce, ale kto wie, czy gdyby nie ten faul, to być może cieszyłbym się z jej zdobycia. Ale z drugiej strony, mógłbym nie trafić, więc nie narzekam na tę asystę - uznał Uryga.

Wylewał też kubeł zimnej wody na głowy tych, którzy po inauguracyjnej wygranej popadają w hurraoptymizm.

- To jest dopiero pierwszy mecz. Oczywiście, fajnie, że zrobiliśmy pierwszy zwycięski krok, ale nie popadajmy w euforię. Nie będę wyciągał daleko idących wniosków. Potrzebujemy kilku, jeśli nie kilkunastu meczów, by ocenić sytuację w lidze - zaznaczył kapitan Wisły.

Alan Uryga o różnicach między Ekstraklasą a 1. ligą

Wśród ekspertów panuje opinia, że Ekstraklasa ma wyższą intensywność, gra w niej także toczy się szybciej niż w 1. lidze. Jak to porównanie lig wypada z bliska, z boiska?

- Na podstawie meczu z GKS-em Katowice wydaje mi się, że niekoniecznie intensywność w Ekstraklasie jest wyższa. Natomiast najważniejsza różnica na korzyść Ekstraklasy to jest jakość piłkarska i to jest oczywiste. Nie muszę rozgrywać kilkunastu meczów, żeby to doceni. A co do fizyczności i intensywności mam przeczucia, że nie musi być aż tak strasznie pod tym kątem - reasumował Alan Uryga.

Mariusz Jop o trenerskim debiucie w Ekstraklasie

Trener Wiślaków Mariusz Jop nie chciał wyróżniać nikogo, pochwalił za postawę cały zespół. Znalazł też kilka kolców tej pięknej róży.

- W końcówce spotkania za szybko i za nisko się cofnęliśmy. Za mało wykorzystaliśmy momentów, gdy przejmowaliśmy piłkę w obronie niskiej. Za dużo było nerwowości i strat. Ogólnie było to dobre widowisko, daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji - skwitował szkoleniowiec.

Komplementował też "GieKSę".



- GKS nieprzypadkowo gra w europejskich pucharach. To jeden z silniejszych zespołów w naszej Ekstraklasie. Potwierdził to w meczu z nami - mówił z uznaniem,

Jako obrońca Mariusz Jop rozegrał w Ekstraklasie 159 meczów, ale roli trenera debiutował w niej. Trudno było mu opanować emocje?

- Moje odczucia były podobne jak we wcześniejszych spotkaniach, które prowadziłem. Nie czułem emocji związanych z tym, że jesteśmy w Ekstraklasie. W piłce jestem już długo, od 30 lat, jako trener od 15 lat. Nie brakuje mi doświadczenia - powiedział Jop Polsatowi Sport.

Rafał Górak: Po raz kolejny nie wychodzi nam początek drugiej połowy

Szkoleniowiec GKS-u Rafał Górak uznał, że jego podopieczni wyciągnąć z tego meczu "bezapelacyjnie więcej". Żałował zwłaszcza okazji zmarnowanych w pierwszej połowie.

- Po raz kolejny nam się przydarza to, co widzieliśmy w drugiej połowie. Szybko tracimy bramkę. Nie możemy działać w taki sposób, jak spowodowanie rzutu karnego. W tej sytuacji nie mamy nic na obronę. Nie powinniśmy się tak zachować - trener Górak ewidentnie pił do Wasielewskiego, który faulował Urygę.

- Z kolei przy drugiej bramce jest jeden piłkarz Wisły i trzech naszych obrońców. Przy takim układzie sił powinniśmy zapobiec utracie gola w dziesięciu sytuacjach na dziesięć - nie ma wątpliwości opiekun GKS-u.



Z drugiej strony, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Złość po drugiej porażce rozmiarem 1-2 z rzędu (pierwsza była w miony czwartek w Żylinie), katowiczanie mogą przekuć na zwycięstwo w rewanżu z czwartą ekipą Słowacji. Cała Polska będzie trzymać za nich kciuki. Kolejne punkty w rankingu UEFA mogą jeszcze bardziej poprawić sytuację naszych klubów eksportowych.