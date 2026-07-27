Zverev liderem rankingu ATP na rzecz Sinnera? "Ma szansę"
Ostatnie miesiące były udane dla Alexandra Zvereva. Dobra gra pozwoliła mu zostać wiceliderem rankingu ATP. Była tenisistka Niemka Andrea Petkovic uważa jednak, że jej rodaka stać na to, by zdetronizować również Włocha Jannika Sinnera.
Alexander Zverev był jednym z najlepszych tenisistów ostatnich miesięcy. Przede wszystkim zdobył swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, zwyciężając Roland Garros. Błyszczał również na Wimbledonie, gdzie dotarł do finału i uległ tylko Włochowi Jannikowi Sinnerowi.
ZOBACZ TAKŻE: Jest nowy ranking ATP. Polacy spadli w zestawieniu
Dobre wyniki pozwoliły Zverevowi wyprzedzić w rankingu ATP leczącego kontuzję Hiszpana Carlosa Alcaraza i zostać wiceliderem. Była tenisistka Niemka Andrea Petkovic uważa jednak, że jej rodaka stać na jeszcze więcej.
Wimbledon zdecydowanie pokazał, że teraz Zverev w pełni ufa swojej grze. To już nie jest krótkotrwała zmiana, ale jego nowa tożsamość na korcie. Jest bardziej dojrzały, bardziej odporny i doskonale wie, jaką drogą chce podążać. Ma szansę zdetronizować Jannika Sinnera na pozycji numer 1 na świecie - powiedziała, cytowana przez serwis tenisportal.cz.
Włoch obecnie ma 13450 punktów. Strata Zvereva jest spora, bowiem ten na swoim koncie zgromadził dotąd 8480 "oczek".Przejdź na Polsatsport.pl