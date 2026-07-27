Zverev liderem rankingu ATP na rzecz Sinnera? "Ma szansę"

Alexander Zverev był jednym z najlepszych tenisistów ostatnich miesięcy. Przede wszystkim zdobył swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, zwyciężając Roland Garros. Błyszczał również na Wimbledonie, gdzie dotarł do finału i uległ tylko Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

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Dobre wyniki pozwoliły Zverevowi wyprzedzić w rankingu ATP leczącego kontuzję Hiszpana Carlosa Alcaraza i zostać wiceliderem. Była tenisistka Niemka Andrea Petkovic uważa jednak, że jej rodaka stać na jeszcze więcej.

Wimbledon zdecydowanie pokazał, że teraz Zverev w pełni ufa swojej grze. To już nie jest krótkotrwała zmiana, ale jego nowa tożsamość na korcie. Jest bardziej dojrzały, bardziej odporny i doskonale wie, jaką drogą chce podążać. Ma szansę zdetronizować Jannika Sinnera na pozycji numer 1 na świecie - powiedziała, cytowana przez serwis tenisportal.cz.

Włoch obecnie ma 13450 punktów. Strata Zvereva jest spora, bowiem ten na swoim koncie zgromadził dotąd 8480 "oczek".