12. miejsce reprezentantów Polski w Chinach

Na 13. miejscu sklasyfikowani zostali Aleksandra Pietruk (Kaliber Białystok) i Wiktor Sajdak (GKS LOK Tarnów).

Rywalizacji ton nadawali Azjaci. Pierwsze miejsce przypadło Chinom 1 (Zifei Wang i Lihao Sheng) 505,0 pkt, przed Chinami 2 (Yuchen Du i Changhong Zhang) 504,6 i Indiami 2 (Sonam Utlam Maskara i Himanshu Dhillon) 441,2.

Triumfatorzy rywalizacji par mieszanych w trapie Australijczycy James Willet i Penny Smith wynikiem 37 pkt wyrównali rekord świata.

W zawodach na podium zabrakło biało-czerwonych, zdobyli jednak cenne punkty w rankingu Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej.

Pierwsze miejsce w tabeli medalowej zawodów przypadło Chinom - 18 medali (7 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych), przed USA 4 (2-2-0), Indiami 4 (1-1-2), Niemcami 2 (1-1-0), Katarem 2 (1-1-0), Australią 1 (1-0-0), Francją 1 (1-0-0) i W. Brytanią 1 (1-0-0).

PAP