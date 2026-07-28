Kamil Majchrzak - Tommy Paul. Kto wygrał? Wynik meczu

W przeszłości obaj tenisiści dwukrotnie zmierzyli się na niższych poziomach rozgrywkowych. W 2018 roku w challengerze w Charlotesville zwyciężył Paul, a w 2019 w kwalifikacjach w Atlancie lepszy okazał się Majchrzak.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor tenisa znów wycofał się z turnieju! Problemy nękają go od roku

29-latek aktualnie zajmuje 21. miejsce w rankingu ATP - najwyższym było ósme. Z kolei Majchrzak znajduje się na 71. lokacie. W zawodowej karierze zdobył pięć tytułów. Dotarł także do półfinału Australian Open oraz brązowym medalistą olimpijskim w deblu z 2024 roku.

Majchrzak - Paul. Wynik meczu. Kto wygrał?

Mecz Majchrzaka z Paulem został zaplanowany jako pierwszy na korcie centralnym i odbędzie się we wtorek. Rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.

Polsat Sport