Kamil Majchrzak - Tommy Paul. Kto wygrał? Wynik meczu
W pierwszej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP 500 w Waszyngtonie Kamil Majchrzak zmierzy się z Tommym Paulem. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Paul?
W przeszłości obaj tenisiści dwukrotnie zmierzyli się na niższych poziomach rozgrywkowych. W 2018 roku w challengerze w Charlotesville zwyciężył Paul, a w 2019 w kwalifikacjach w Atlancie lepszy okazał się Majchrzak.
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29-latek aktualnie zajmuje 21. miejsce w rankingu ATP - najwyższym było ósme. Z kolei Majchrzak znajduje się na 71. lokacie. W zawodowej karierze zdobył pięć tytułów. Dotarł także do półfinału Australian Open oraz brązowym medalistą olimpijskim w deblu z 2024 roku.
Majchrzak - Paul. Wynik meczu. Kto wygrał?
Mecz Majchrzaka z Paulem został zaplanowany jako pierwszy na korcie centralnym i odbędzie się we wtorek. Rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl