Kamil Majchrzak - Tommy Paul. Kto wygrał? Wynik meczu

Tenis

W pierwszej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP 500 w Waszyngtonie Kamil Majchrzak zmierzy się z Tommym Paulem. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Paul?

Tenisista w białej koszulce i czapce z daszkiem z rakietą tenisową w ręku, patrzący w bok.
fot. PAP
Majchrzak - Paul. Wynik meczu. Kto wygrał?

W przeszłości obaj tenisiści dwukrotnie zmierzyli się na niższych poziomach rozgrywkowych. W 2018 roku w challengerze w Charlotesville zwyciężył Paul, a w 2019 w kwalifikacjach w Atlancie lepszy okazał się Majchrzak.

 

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29-latek aktualnie zajmuje 21. miejsce w rankingu ATP - najwyższym było ósme. Z kolei Majchrzak znajduje się na 71. lokacie. W zawodowej karierze zdobył pięć tytułów. Dotarł także do półfinału Australian Open oraz brązowym medalistą olimpijskim w deblu z 2024 roku.

Majchrzak - Paul. Wynik meczu. Kto wygrał?

Mecz Majchrzaka z Paulem został zaplanowany jako pierwszy na korcie centralnym i odbędzie się we wtorek. Rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.

Polsat Sport
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KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
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