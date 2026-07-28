Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Tommy Paul?

Majchrzak i Paul do tej pory rywalizowali ze sobą dwa razy, ale oba mecze odbyły się dawno temu - w 2018 i 2019 roku. Zwycięstwami panowie podzielili się po równo.

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Piotrkowianin po porażce z Zacharym Svajdą w drugiej rundzie Wimbledonu zrobił sobie przerwę. Od 2 lipca nie pojawiał się zatem na korcie. Po turnieju w Londynie na odpoczynek postawił także Amerykanin. On z kolei w trzecim meczu najstarszego turnieju wielkoszlemowego świata uległ Hubertowi Hurkaczowi.

Na zwycięzcę starcia Majchrzak - Paul w drugiej rundzie czeka już Taylor Fritz.

Transmisja meczu Majchrzak - Paul w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

Polsat Sport