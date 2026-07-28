Chcesz obniżyć ciśnienie? Znaczenie może mieć pora spaceru

Zespół z University of Western Australia porównał trzy scenariusze dnia u osób starszych z nadwagą lub otyłością: ciągłe siedzenie przez osiem godzin, poranny 30-minutowy marsz z dalszym siedzeniem oraz poranny marsz połączony z trzy minutowymi przerwami na ruch co pół godziny.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Hypertension" (AHA). Naukowcy nie poprzestali jednak na tym odkryciu. Postanowili sprawdzić, czy liczy się również pora dnia, o której odbywa Wyniki zwróciły uwagę Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA), które poświęciło im osobny komunikat.

30 minut spaceru wpływa na niższe ciśnienie



Uczestnicy, którzy rano spacerowali 30 minut, mieli niższe średnie ciśnienie skurczowe w ciągu ośmiu godzin, w obu grupach płci. U kobiet dodatkowe trzyminutowe przerwy na marsz w ciągu dnia jeszcze pogłębiały ten efekt. Jak podkreślił dr Michael Wheeler, główny autor badania, w komunikacie AHA:

- Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, skala obniżenia średniego ciśnienia skurczowego po wysiłku fizycznym i przerwach w siedzeniu była zbliżona do poziomu, jakiego można by oczekiwać od leków przeciwnadciśnieniowych w tej populacji w zakresie redukcji ryzyka zgonu z powodu chorób serca i udaru mózgu. Jednak redukcja ta była większa u kobiet.

Autorzy zaznaczają jednak, że to wartości zbliżone do efektu leczenia farmakologicznego w tej grupie, co nie oznacza, że spacer zastępuje leki; jest on uzupełnieniem, a decyzje o terapii należą do lekarza. Z kolei analiza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z "European Journal of Preventive Cardiology", obejmująca ponad 36 tys. pacjentów, pokazała, że każde dodatkowe tysiąc kroków dziennie to 17 proc. niższe ryzyko poważnych problemów z sercem.

Rano czy wieczorem?



Grupę dorosłych z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym losowo podzielono na dwa zespoły:

- jeden ćwiczył o porze zgodnej z własnym zegarem biologicznym ("skowronki" - rano, "sowy" - wieczorem)

- drugi odwrotnie

Po 12 tygodniach osoby trenujące zgodnie ze swoim chronotypem miały ciśnienie skurczowe niższe o 10,8 mmHg, podczas gdy w grupie niedopasowanej spadek wyniósł 5,5 mmHg. U osób z nadciśnieniem różnica była jeszcze większa: 13,6 wobec 7,1 mmHg. Poprawiły się też sen, glikemia i profil lipidowy. Zdaniem autorów ocena chronotypu powinna trafić do standardowych zaleceń lekarskich. Grupę dorosłych z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym losowo podzielono na dwa zespoły - jeden ćwiczył o porze zgodnej z własnym zegarem biologicznym (poranne „skowronki" rano, „sowy" wieczorem), drugi odwrotnie. Po 12 tygodniach osoby trenujące zgodnie ze swoim chronotypem miały niższe ciśnienie skurczowe.

Zmieniasz porę spaceru? Możesz stracić korzyści



Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zwróciło Przeglądy naukowe z ostatnich lat potwierdzają, że Przeglądy naukowe z ostatnich lat potwierdzają, że regularność spacerów liczy się bardziej niż ich intensywność.

Osobne badanie naukowców z UCL i University of Sydney opublikowane w "Circulation", pokazało z kolei, że liczy się także rodzaj ruchu: zastąpienie kilku minut biernego zachowania intensywniejszą aktywnością, np. wchodzeniem po schodach czy krótką jazdą na rowerze, mierzalnie obniża ciśnienie. Już pięć dodatkowych minut takiego ruchu dziennie dawało efekt, a zmiany “klinicznie istotne" (spadek ok. 2 mmHg ciśnienia skurczowego) szacowano przy ok. 20 dodatkowych minutach dziennie.

Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej.