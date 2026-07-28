Co za poświęcenie Pietuszewskiego. Portugalczycy ogłosili, co zrobił

Piłka nożna

Oskar Pietuszewski robi, co może by wystąpić w meczu o Superpuchar Portugalii. Reprezentant Polski zrezygnować nawet z dni wolnych. Dziennik "A Bola" opisał szczegóły.

Piłkarz FC Porto, Pietuszewski, w niebieskiej koszulce z numerem 77 na plecach, podczas meczu.
fot. AFP
Oskar Pietuszewski w barwach FC Porto

Pietuszewski boryka się z urazem mięśniowym prawego uda. Z tego powodu nie zagrał w sobotnim sparingu z Aston Villą (2:1). Co więcej, występ 18-latka w starciu o Superpuchar Portugalii z SCU Torreense wciąż jest zagrożony.

 

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Portugalski dziennik "A Bola" opublikował we wtorek artykuł poświęcony piłkarzom zmagającym się z kontuzjami. Na zdjęciu głównym pojawił się właśnie reprezentant Polski.

 

"Trzech piłkarzy robi wszystko, by zdążyć na Superpuchar i rezygnuje z dni wolnych" - czytamy. Mimo że zespół FC Porto wraca do treningów w środę, Martim Fernandes, Alberto Costa oraz Pietuszewski przybyli do ośrodka treningowego w poniedziałek i wtorek.

 

Dziennikarze piszą, że polski skrzydłowy oraz Fernandes wykonywali indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne. "Obaj liczą na to, że zdążą wrócić do pełnej sprawności i będą mogli znaleźć się w kadrze na pierwszy mecz sezonu" - napisano.

 

Najbliżej powrotu do gry jest jednak Alberto Costa.

 

"Już wcześniej zaczął pełne treningi z zespołem, jednak został oszczędzony w obu weekendowych sparingach. W ostatnich dniach pojawiał się w centrum treningowym, aby poprawić przygotowanie fizyczne i dopracować ostatnie elementy po zakończonej rehabilitacji" - podsumowano.

 

Mecz o Superpuchar Portugalii między FC Porto a SCU Torreense odbędzie się w sobotę 1 sierpnia.

HP, Polsat Sport
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FC PORTOINNEOSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNA
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