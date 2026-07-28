Cristiano Ronaldo spełnił marzenie dwóch chorych braci. Pomógł przypadek

Jak podaje Inside FIFA, rodzina Berestovskich z poziomu trybun oglądała mecz fazy grupowej Portugalia-Kolumbia, w jego trakcie inspekcję na trybunach przeprowadzała Alina Hoberg zajmująca stanowisko koordynatorki FIFA ds. praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. W ramach obowiązków wynikających z amerykańskiej ustawy o osobach z niepełnosprawnościami (ADA) weryfikowała dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i przy tej okazji natrafiła na rodzinę Berestovskich.

Alina Hoberg otrzymała wzruszający list



W trakcie tego przypadkowego spotkania rodzina Berestovskich przekazała Alinie Hoberg odręcznie napisany list opisujący historię braci, trudności, z którymi się mierzą, oraz ich marzenie o kontakcie z Cristiano Ronaldo. List, jak relacjonuje mama chłopców Anna, proponowała kilku osobom, aż przyjęła go właśnie Hoberg.

Bracia tuż przed turniejem mistrzostw świata 2026 przeszli operacje nóg. Do tego Vladimir nie może już chodzić; wcześniej codziennie po powrocie ze szkoły grał w piłkę, aż stracił tę zdolność.

Jak tamten moment wspomina Alina Hoberg w rozmowie z FIFA? Zwróciła uwagę na to, że mimo trudnej sytuacji zdrowotnej chorzy bracia byli pozytywnie nastawieni.

- Podeszli do mnie i powiedzieli, że mieli najlepszy dzień w życiu, bo to był pierwszy mecz, jaki widzieli na żywo w wykonaniu Cristiano Ronaldo - wspomina Hoberg w rozmowie z FIFA. - Nawet rozmawiając z nimi, uważałam ich za wyjątkowych. Chłopaki się uśmiechali. Cieszyli się, że tam są. Więc kiedy dali mi list, wiedziałam, że muszę coś zrobić i że nie mogę ich zawieść.

FIFA i Cristiano Ronaldo spełnili marzenia chłopców



Hoberg wraz ze współpracownikiem zorganizowali wysyłkę dwóch piłek do Toronto, by Cristiano Ronaldo podpisał je po wygranym 2:1 meczu 1/16 finału Portugalii z Chorwacją. W ciągu kilku dni przedstawiciele FIFA zorganizowali też dla rodziny Berestovskich wejściówki na mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata, w którym Anglicy pokonali aż 6:4 Francuzów. Wyjątkowy prezent (dwie podpisane piłki) czekał na nich w trakcie meczu o brązowy medal, choć rodzina nie miała pojęcia, że to właśnie tam otrzyma niespodziankę.

- Kilka dni po tym, jak się poznaliśmy, Alina wysłała mi wiadomość, żeby wyjaśnić, co się stało. Nie dowierzałam jej - poinformowała matka chłopców. - Szczerze mówiąc, rozpłakałam się. Zadzwoniłam do niej, a ona znowu powiedziała mi, że jest szansa, że kiedyś czeka nas miła niespodzianka.

W ten sposób przypadkowe spotkanie na meczu fazy grupowej sprawiło, że o historii chorych chłopców dowiedział się ich wielki idol, spełniając jedno z ich marzeń.

Polsat Sport