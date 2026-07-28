Czy gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski zdąży na ME? "Czekamy"

Biało-czerwone nie awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów, przez co sztab szkoleniowy musiał nieco zmodyfikować kalendarz przygotowań do mistrzostw Europy.

- Dziewczyny dostały trzy dni wolnego więcej. Oczywiście, mogliśmy też wcześniej o kilka dni wcześniej rozpocząć przygotowania do mistrzostw Europy. Gdybyśmy grali do końca w Lidze Narodów, to dopiero w przyszłym tygodniu zaczęlibyśmy zgrupowanie - powiedział drugi trener reprezentacji Polski Nicola Vettori.

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Jak dodał, sztab szkoleniowy tych dodatkowych dni zupełnie nie traktuje w kategoriach korzyści.

- Mamy taką filozofię, że tylko rywalizacja z najlepszymi zespołami na świecie jest dużo lepszym przygotowaniem niż trening. Gra z topowymi reprezentacjami daje większy impuls do rozwoju – zaznaczył.

W Szczyrku obecnie trenuje 16 zawodniczek. Do czternastki, która wystąpiła w ostatnim turnieju Ligi Narodów w Osace, dołączyły Natalia Kecher oraz Martyna Czyrniańska, która z powodu urazu nie zagrała w żadnym spotkaniu. Kilka siatkarek jest w grupie oczekujących, wśród nich znalazła się Martyna Łukasik. 26-letnia przyjmująca z powodu urazu nie zagrała w japońskim turnieju LN.

- Czekamy jeszcze na wyniki badań i opinię lekarzy. O braku Martyny nie zadecydowały względy sportowe, ale zdrowotne. Ona jest dla nas kluczową zawodniczką na pozycji przyjmującej – wyjaśnił Vettori.

Siatkarki mają już za sobą trzy dni treningów, a poniedziałek był dniem wolnym od zajęć.

- Pierwsze trzy dni poświęciliśmy na trening wprowadzający, ale to wygląda zupełnie inaczej, niż gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy po sezonie klubowym. Zaczynamy od zupełnie innego poziomu – tłumaczył asystent Lavariniego.

Kadra w Szczyrku trenować będzie do soboty, a następnie przeniesie się do Spały na sześć dni. Stamtąd uda się do Koszalina, gdzie w dniach 11-13 sierpnia rozegra turniej towarzyski z udziałem innych uczestników europejskiego czempionatu - Włoch, Francji i Ukrainy. To będzie jedyny sprawdzian biało-czerwonych przed wylotem do Stambułu.

Mistrzostwa Europy rozegrane zostaną w dniach 21 sierpnia - 6 września w czterech krajach – Turcji, Azerbejdżanie, Szwecji i Czechach. Polki swoje mecze rozegrają w Stambule, a w pierwszym z nich 22 sierpnia zmierzą się z Węgierkami. Kolejnymi rywalami będą Łotwa (24.08), Słowenia (25.08), Niemcy (27.08) i Turcja (28.08). Cztery najlepsze zespoły z czterech grup zakwalifikują się do 1/8 finału. Zwycięzca turnieju uzyska awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Kadra siatkarek na zgrupowaniu w Szczyrku:

rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka;

atakujące: Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska;

środkowe: Sonia Stefanik, Maja Koput, Magdalena Jurczyk, Anna Obiała, Natalia Kecher;

przyjmujące: Paulina Damaske, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak, Julia Orzoł, Martyna Czyrniańska;

libero: Aleksandra Szczygłowska.

KP, PAP