Dalekie miejsca Polaków na MŚ

Drużyna florecistów, która była rozstawiona z "11", walczyła w składzie: Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski, Adam Jakubowski i Jan Nowak. W 1/16 finału Polacy zwyciężyli Meksykanów 45:34, a w meczu o awans do ćwierćfinału ulegli walczącym z "szóstką" Węgrom 40:45.

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W rywalizacji o pozycje 9-16 zawodnicy trenera Radosława Glonka kolejni pokonali Belgów 45:34 i Niemców 45:27, a następnie przegrali z Francuzami 32:45.

Przed rokiem w Tbilisi biało-czerwoni zajęli szóstą lokatę.

Szpadzistki, w składzie: Alicja Klasik, Gloria Klughardt, Barbara Brych i Magdalena Pawłowska, też przystąpiły do rywalizacji jako 11. drużyna światowego rankingu. Zaczęły od 1/16 finału i wygranej z Uzbekistanem 45:26, lecz w kolejnej rundzie nie sprostały wyżej notowanej ekipie węgierskiej, przegrywając 26:38.

W pierwszym spotkaniu o miejsca 9-16 podopieczne trenera Artura Fajkisa pokonały Niemki 36:32, następnie uległy Kanadyjkom 26:27, a w meczu o 11. miejsce wygrały z Chinkami 45:35.

W poprzednich MŚ Polki uplasowały się na ósmej pozycji.

Do tej pory w imprezie w Hongkongu polscy szermierze zdobyli jeden medal - brąz w turnieju indywidualnym wywalczyła szpadzistka Barbara Brych.

W środę do walki o medal przystąpią zespoły szablistek i szpadzistów. Zawody zakończą się w czwartek.

KP, PAP