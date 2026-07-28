Dotrzymał słowa! Mistrz świata wytatuował podobiznę trenera

Piłka nożna

Marc Cucurella dotrzymał słowa danego przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Hiszpan zapowiedział, że jeśli jego drużyna zdobędzie trofeum, wykona tatuaż z wizerunkiem selekcjonera Luisa de la Fuente. Teraz pokazał dowód.

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii w akcji z piłką.
fot. PAP
Marc Cucurella dotrzymał słowa

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę w finale mistrzostw świata po dogrywce. Jedynego gola strzelił Ferran Torres, który w 106. minucie wykorzystał dogranie Nico Williamsa i trafił do siatki. Tym samym Hiszpanie odzyskali tytuł zdobyty po raz ostatni w 2010 roku.

 

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Tuż przed rozpoczęciem turnieju Marc Cucurella zapowiedział, że jeśli jego drużyna wygra mundial, wytatuuje sobie na ciele podobiznę selekcjonera Luisa de la Fuente. - Myślę, że to będzie dobra pamiątka - mówił. 

 

Jak się okazało, obrońca dotrzymał słowa. 28-latek poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że wykonał tatuaż. "Obietnica spełniona" - napisał, prezentując dzieło na Instagramie oraz na portalu X.

 

 

 

 

De la Fuente został selekcjonerem Hiszpanów w styczniu 2023 roku. Od tamtej pory wygrał z nimi mistrzostwo Europy oraz właśnie ostatnio mundial. 

 

- Ci zawodnicy mają wyjątkowy potencjał i talent. To zaszczyt im towarzyszyć. Jestem bardzo wzruszony. Każdy z nich dawał z siebie wszystko, każdy mógł być przykładem dla całej grupy, dla całej ekipy, dla swoich znajomych, bliskich, dla własnych rodzin. Ci piłkarze już wygrali wszystko i są przykładem dla Hiszpanii i hiszpańskiej młodzieży - powiedział po pokonaniu Argentyny.

HP, Polsat Sport
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