Dotrzymał słowa! Mistrz świata wytatuował podobiznę trenera

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę w finale mistrzostw świata po dogrywce. Jedynego gola strzelił Ferran Torres, który w 106. minucie wykorzystał dogranie Nico Williamsa i trafił do siatki. Tym samym Hiszpanie odzyskali tytuł zdobyty po raz ostatni w 2010 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Co za poświęcenie Pietuszewskiego. Portugalczycy ogłosili, co zrobił

Tuż przed rozpoczęciem turnieju Marc Cucurella zapowiedział, że jeśli jego drużyna wygra mundial, wytatuuje sobie na ciele podobiznę selekcjonera Luisa de la Fuente. - Myślę, że to będzie dobra pamiątka - mówił.

Jak się okazało, obrońca dotrzymał słowa. 28-latek poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że wykonał tatuaż. "Obietnica spełniona" - napisał, prezentując dzieło na Instagramie oraz na portalu X.

De la Fuente został selekcjonerem Hiszpanów w styczniu 2023 roku. Od tamtej pory wygrał z nimi mistrzostwo Europy oraz właśnie ostatnio mundial.

- Ci zawodnicy mają wyjątkowy potencjał i talent. To zaszczyt im towarzyszyć. Jestem bardzo wzruszony. Każdy z nich dawał z siebie wszystko, każdy mógł być przykładem dla całej grupy, dla całej ekipy, dla swoich znajomych, bliskich, dla własnych rodzin. Ci piłkarze już wygrali wszystko i są przykładem dla Hiszpanii i hiszpańskiej młodzieży - powiedział po pokonaniu Argentyny.

HP, Polsat Sport