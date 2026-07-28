Dwumecz pomiędzy wicemistrzami Szkocji i Austrii wyłoni potencjalnego przeciwnika Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Taki scenariusz ziści się jednak pod warunkiem, że podopieczni Michala Gasparika odrobią straty z pierwszego spotkania i pokonają na własnym stadionie tureckie Fenerbahce (w pierwszym starciu zabrzanie ulegli rywalom 0:1).

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Piłkarze Hearts mają za sobą świetny sezon, który mogli zwieńczyć mistrzostwem kraju. Na ostatniej prostej, a dokładnie w ostatniej kolejce rozgrywek, ulegli jednak Celtikowi 1:3. Tym samym to ekipa z Glasgow sięgnęła po 56. tytuł w historii klubu.

W pierwszym starciu tych zespołów w eliminacjach LM lepszy okazał się Sturm Graz, który rozbił Szkotów aż 4:0. Warto dodać, że barw austriackiej drużyny broni Szymon Włodarczyk - młodzieżowy reprezentant Polski i były zawodnik Górnika.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hearts - Sturm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

ŁO, Polsat Sport