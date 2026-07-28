Eliminacje LM: Heart of Midlothian FC - SK Sturm Graz. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

Heart of Midlothian FC - SK Sturm Graz to rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zwycięzca tego dwumeczu może zmierzyć się z Górnikiem Zabrze w kolejnej fazie rozgrywek. Relacja live i wynik na żywo meczu Hearts - Sturm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Dwumecz pomiędzy wicemistrzami Szkocji i Austrii wyłoni potencjalnego przeciwnika Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Taki scenariusz ziści się jednak pod warunkiem, że podopieczni Michala Gasparika odrobią straty z pierwszego spotkania i pokonają na własnym stadionie tureckie Fenerbahce (w pierwszym starciu zabrzanie ulegli rywalom 0:1).

 

ZOBACZ TAKŻE: Górnik Zabrze - Fenerbahce. Kiedy rewanż w eliminacjach Ligi Mistrzów?

 

Piłkarze Hearts mają za sobą świetny sezon, który mogli zwieńczyć mistrzostwem kraju. Na ostatniej prostej, a dokładnie w ostatniej kolejce rozgrywek, ulegli jednak Celtikowi 1:3. Tym samym to ekipa z Glasgow sięgnęła po 56. tytuł w historii klubu.

 

W pierwszym starciu tych zespołów w eliminacjach LM lepszy okazał się Sturm Graz, który rozbił Szkotów aż 4:0. Warto dodać, że barw austriackiej drużyny broni Szymon Włodarczyk - młodzieżowy reprezentant Polski i były zawodnik Górnika.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hearts - Sturm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Eliminacje LM UEFA: Górnik - Fenerbahce. Kto zagra dalej?
ELIMINACJE LIGI MISTRZÓWELIMINACJE LMHEART OF MIDLOTHIAN FCHEARTSLIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNASK STURM GRAZSTURM GRAZ

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 