Eliminacje LM: KuPS Kuopio - Sabah Baku. Relacja live i wynik na żywo online
KuPS Kuopio - Sabah Baku to rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zwycięzca tego dwumeczu może zmierzyć się z Lechem Poznań w kolejnej fazie rozgrywek. Relacja live i wynik na żywo meczu KuPS - Sabah na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.
Dwumecz pomiędzy mistrzami Finlandii oraz Azerbejdżanu wyłoni potencjalnego przeciwnika Lecha Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Taki scenariusz ziści się jednak pod warunkiem, że "Kolejorz" wygra swoją rywalizację z duńskim AGF Aarhus i obroni wysoką zaliczkę z pierwszego spotkania (4:1).
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Wtorkowe starcie to także ciekawa konfrontacja z perspektywy polskich kibiców. W zespole gospodarzy z Kuopio występuje Piotr Parzyszek, z kolei barwy drużyny gości reprezentuje Tymoteusz Puchacz.
W pierwszym starciu obu drużyn padł wynik 1:0 dla zespołu z Baku, a jedyną bramkę zdobył Veljko Simic.
Relacja live i wynik na żywo meczu KuPS - Sabah na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.Przejdź na Polsatsport.pl