Iwanow: Sensacja XXI wieku?

Awans Górnika kosztem Fenerbahce do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów byłby sensacją. Gigantyczną. Sensacją XXI wieku.

Bo kiedy polski klub ostatni raz wyrzucił za burtę tak mocną ekipę? Groclin Grodzisk Wielkopolski Manchester City w Pucharze UEFA w 2003 roku? Chyba tak, bo choć nie było to tak mocne City jak to współczesne, to grali tam McManaman, Fowler, Wright-Philips i Anelka. Inna sprawa, że Groclin żadnego meczu nie wygrał. Zanotowano dwa remisy, a awansie zadecydowała bramka zdobyta przez Sebastiana Milę, który z wolnego zaskoczył Davida Seamana.

Polską drużynę prowadził Słowak Dusan Radolsky. Rodak trenera zabrzan Michala Gasparika. Podobnie jak on urodzony w Trnavie. Rzadko wraca się wspomnieniami do tego szkoleniowca, a przecież to on w ostatnim ćwierćwieczu zrobił w Europie tak dobry wynik. Do czasów Ligi Konferencji. Ale po prawdzie tam z naprawdę wielkich klubów zagrała dotychczas jedynie Chelsea.

Radolsky stawiał na świetne przygotowanie fizyczne, twardą obronę, stałe fragmenty i kontratak. Gasparik bazuje na tym samym, dokładając do tego wiele taktycznych elementów. Ale w środę Górnik musi być przede wszystkim doskonały motorycznie, bezbłędny w obronie, skuteczny w szybkim ataku i szukający stałych fragmentów. Żeby je znaleźć musisz znajdować się pod polem karnym przeciwnika. Rogi, rzuty wolne, a także dalekie wrzuty za autu Lukasa Sadilka – i to wykonywane z obu stron boiska – to jedna z niewielu szans na gola.

Jaka będzie strategia Fenerbahce? Czy taka sama jak w pierwszym meczu? Otwarcie gry przez Górnika odsłoni tak dobrze pozamykane w pierwszym meczu strefy na własnej połowie boiska. Mecz w Zabrzu powinien był łatwiejszy dla Fener, więc Gasparik nie będzie grał na hurra, bo wie czym może się to skończyć. I to bardzo szybko. To wciąż będą szachy. Wciąż ze zdecydowanie lepszymi figurami po stronie rywala. A Górnik po wyniku pierwszego meczu jest już przynajmniej bez laufra. Najważniejsze jest jednak to, że Górnik nic nie musi. Może. Bo nawet jeśli przegra, bądź zremisuje, może tym meczem sporo wygrać.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.

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