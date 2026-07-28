Jagiellonia potwierdziła transfer! "Czekałem na ten moment"

Jagiellonia doskonale rozpoczęła sezon w Ekstraklasie. Piłkarze Adriana Siemieńca wygrali w sobotę z Koroną Kielce po golu Nika Preleca, który w 89. minucie pokonał Xaviera Dziekońskiego. Mimo to trudno zaprzeczyć, że zespół potrzebuje transferów.

ZOBACZ TAKŻE: Co za poświęcenie Pietuszewskiego. Portugalczycy ogłosili, co zrobił

Białostocki klub ogłosił we wtorek, że podpisał umowę z Andersem Klynge.

- Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, czekałem na ten moment. Z niecierpliwością patrzę w przyszłość, na nadchodzące lata. Miałem możliwość zobaczyć kilka miejsc związanych z klubem, wszystko bardzo mi się podoba. Jestem podekscytowany na myśl o nadchodzącym starcie mojego pobytu w Jagiellonii - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

25-latek spędził ostatni sezon w zespole Bodo/Glimt, w którym zaliczył 24 mecze, strzelając jednego gola. Według portalu Transfermarkt Jagiellonia zapłaciła za Duńczyka 850 tys. euro.

- Uwielbiam być przy piłce i atakować. Ofensywna gra, bramki, dostarczanie fanom dobrej rozrywki. Uważam, że naprawdę dobrze będę pasował do drużyny. To zespół grający do przodu, chcący wygrywać mecze. To dobry ruch zarówno dla mnie, jak i dla klubu - tłumaczył.

Nowy środkowy pomocnik podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/29, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

- Styl gry pasuje mi. Myślę, że aklimatyzacja przebiegnie szybko. Muszę poznać kolegów z drużyny, dokładny sposób gry. Przed nami kilka naprawdę niesamowitych meczów, nie mogę się już ich doczekać - podsumował.

Jagiellonia rozegra kolejne spotkanie w piątek 31 lipca, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Motorem Lublin.

Jagiellonia Białystok - Rangers. Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

HP, Polsat Sport