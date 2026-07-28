Jest nowy selekcjoner! Otrzymał wyjątkowe pozwolenie

Piłka nożna

Moin Chaabani został selekcjonerem reprezentacji Tunezji - ogłosiła tamtejsza federacja piłkarska (FTF). Został zatrudniony na cztery lata. Jego pierwszym zadaniem będzie odbudowanie drużyny po nieudanym występie w tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Drużyna piłkarska Tunezji w strojach treningowych.
fot. PAP

Tunezyjczycy ponieśli porażki ze Szwecją, Japonią oraz Holandią i odpadli w fazie grupowej mundialu w Ameryce Północnej. W pierwszym spotkaniu, przegranym 1:5, drużynę prowadził Sabri Lamouchi, którego następnie zwolniono. Przez pozostałą część turnieju jego obowiązki przejął Herve Renard.

 

45-letni Chaabani w przeszłości był trenerem m.in. Esperance Tunis w ojczyźnie. Z tym klubem dwukrotnie triumfował w afrykańskiej Lidze Mistrzów (2018, 2019). Pracował też z drużynami w Egipcie i Maroku. Ostatnio prowadził RS Berkane, z którym miał kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

 

Klub pozwolił mu jednak go rozwiązać ze względu na „szczególną wagę misji, jaką jest prowadzenie drużyny narodowej”.

PAP
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