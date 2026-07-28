Polak musiał zacząć zmagania w Stanach Zjednoczonych od pierwszej rundy. Trafił w niej na Tommy'ego Paula i nie był faworytem. Mimo to spisał się kapitalnie, pokonując wyżej sklasyfikowanego rywala 7:5, 7:6(4).

Z kolei Fritz w pierwszej rundzie miał "wolny los". Wszystko przez to, że jest rozstawiony w turnieju z numerem "3".

Będzie to ich drugie spotkanie w historii. To jedyne odbyło się w 2022 roku w Indian Wells. Amerykanin wygrał pewnie 6:1, 6:1.

Kamil Majchrzak - Taylor Fritz. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Fritz? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów na temat tego spotkania. Kiedy będzie pewne, o której godzinie gra Majchrzak, to informacja pojawi się w tekście.

Polsat Sport