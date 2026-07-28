Kapitalne wieści przed walką Błachowicza! Jest awans w rankingu

Jakiś czas temu organizacja UFC zaprezentowała długo wyczekiwane rankingi przygotowane przez Meta. Szybko wywołały one poruszenie, gdyż "czwórka" kategorii półciężkiej, czyli Jan Błachowicz uplasował się dopiero na 15. lokacie.

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Polak już w najbliższą sobotę na gali UFC w Belgradzie zmierzy się z niepokonanym Navajo Stirlingiem. Jak się okazało, nie musiał nawet wejść do klatki, by zaliczyć awans w zestawieniu Meta.

Amerykańska organizacja opublikowała we wtorek nowy ranking. 43-latek awansował na 13. pozycję, wyprzedzając Alonzo Menifielda. Po sobotnim zwycięstwie nad Dustinem Jacobym na 15. pozycję wskoczył Muhammad Saidov z imponującym rekordem 10-0.

New UFC @Meta Rankings have arrived 👀



Check out the full set here ➡️ https://t.co/3uPVeYwqoh pic.twitter.com/zyg7QDgZmk — UFC (@ufc) July 28, 2026

Nie tak dawno Błachowicz poinformował fanów, że przedłużył kontrakt z największą organizacją na świecie. "Czy to szaleństwo?" - zapytał retorycznie. "I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć" - podsumował.

Transmisja gali UFC w Belgradzie w sobotę 1 sierpnia od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek studia o godz. 16:30. Poza Błachowiczem zobaczymy w klatce Marcina Tyburę oraz Mateusza Rębeckiego.

HP, Polsat Sport