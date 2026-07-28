Japończycy jak burza przeszli przez fazę interkontynentalną. Wygrali wszystkie dwanaście spotkań i zajęli pierwsze miejsce. Nic więc dziwnego, że i w środę będą zdecydowanymi faworytami meczu ćwierćfinałowego. Gracze z Kraju Kwitnącej Wiśni poszukają swojego pierwszego triumfu w Lidze Narodów siatkarzy.

Ich rywalami będą Chińczycy, którzy zagrają w turnieju finałowym tylko dlatego, że są gospodarzami. W fazie interkontynentalnej wygrali zaledwie jeden mecz i zajęli ostatnie miejsce.

Japonia i Chiny grały ze sobą jeden raz w 2026 roku. 13 czerwca górą byli ci pierwsi, wygrywając 3:1.

Liga Narodów: Japonia - Chiny. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

O tym, kto wygrał mecz Japonia - Chiny, przekonamy się w środę 29 lipca. Wtedy wynik meczu Japonia - Chiny pojawi się w tekście.

Polsat Sport