Liga Narodów: Japonia - Chiny. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Siatkówka

Japonia - Chiny to drugi ćwierćfinał Ligi Narodów siatkarzy. Kto wygrał mecz Japonia - Chiny? Jaki był wynik Japonia - Chiny w Lidze Narodów?

Drużyna siatkarzy Japonii pozuje do zdjęcia na parkiecie hali sportowej, ubrana w czerwone stroje meczowe.
fot. Volleyball World
Wynik meczu Japonia - Chiny w Lidze Narodów

Japończycy jak burza przeszli przez fazę interkontynentalną. Wygrali wszystkie dwanaście spotkań i zajęli pierwsze miejsce. Nic więc dziwnego, że i w środę będą zdecydowanymi faworytami meczu ćwierćfinałowego. Gracze z Kraju Kwitnącej Wiśni poszukają swojego pierwszego triumfu w Lidze Narodów siatkarzy.

 

Ich rywalami będą Chińczycy, którzy zagrają w turnieju finałowym tylko dlatego, że są gospodarzami. W fazie interkontynentalnej wygrali zaledwie jeden mecz i zajęli ostatnie miejsce.

 

Japonia i Chiny grały ze sobą jeden raz w 2026 roku. 13 czerwca górą byli ci pierwsi, wygrywając 3:1.

Liga Narodów: Japonia - Chiny. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

O tym, kto wygrał mecz Japonia - Chiny, przekonamy się w środę 29 lipca. Wtedy wynik meczu Japonia - Chiny pojawi się w tekście.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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