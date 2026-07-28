Liga Narodów siatkarzy 2026. Składy reprezentacji na turniej finałowy. Kto zagra?
Osiem drużyn wystąpi w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarzy, który zostanie rozegrany w Ningbo. Trenerzy poszczególnych reprezentacji ogłosili już kadry na tę imprezę. Kto zagra? Sprawdź składy drużyn na turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów 2026.
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Osiem drużyn będzie rywalizowało w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.
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O zwycięstwo w VNL 2026 powalczy siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny). Trenerzy każdej z drużyn mogli zgłosić na turniej finałowy 14 siatkarzy oraz maksymalnie czterech rezerwowych. Zawodnicy, którzy znaleźli się w drużynach na Final Eight, musieli pochodzić z szerokiej, 30-osobowej kadry zgłoszonej na tegoroczną Ligę Narodów.
Kto zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów? Sprawdź składy wszystkich reprezentacji:
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