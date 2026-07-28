Liga Narodów siatkarzy 2026. Składy reprezentacji na turniej finałowy. Kto zagra?

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Osiem drużyn będzie rywalizowało w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

O zwycięstwo w VNL 2026 powalczy siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny). Trenerzy każdej z drużyn mogli zgłosić na turniej finałowy 14 siatkarzy oraz maksymalnie czterech rezerwowych. Zawodnicy, którzy znaleźli się w drużynach na Final Eight, musieli pochodzić z szerokiej, 30-osobowej kadry zgłoszonej na tegoroczną Ligę Narodów.

Kto zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów? Sprawdź składy wszystkich reprezentacji:

Liga Narodów siatkarzy 2026. Składy drużyn na turniej finałowy. Kto zagra? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport