Liga Narodów siatkarzy 2026: Terminarz turnieju finałowego. Kiedy mecze Polski?

Siatkówka

Rusza turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026. Zagra w nim osiem reprezentacji, w tym Polska. Zobacz, jak wygląda terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. Kiedy mecze? O której godzinie Liga Narodów w siatkówkę?

Siatkarze reprezentacji Polski w biało-czerwonych strojach, stojący obok siebie i rozmawiający lub śpiewający.
fot. FIVB
Liga Narodów siatkarzy: Terminarz turnieju finałowego. Mecze Polski. Kiedy?

Impreza finałowa w tym roku odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.

 

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Oprócz Biało-Czerwonych i gospodarzy o końcowy triumf powalczą Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina.


Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą.

 

Pozostałe pary to: Japonia - Chiny, Słowenia - Turcja i Włochy - USA.

 

Polacy bronią mistrzowskiego tytułu. Rok temu w wielkim finale Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia ograli bez straty seta Włochów.

Liga Narodów siatkarzy: Turniej finałowy. Terminarz. Kiedy mecz Polski?

2026-07-29: Słowenia - Turcja (środa, godz. 08:45; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
2026-07-29: Japonia - Chiny (środa, godz. 13:15; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

BS, Polsat Sport
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LN siatkarzy: Polska - Ukraina. Kto w półfinale?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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