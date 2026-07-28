Liga Narodów siatkarzy 2026: Terminarz turnieju finałowego. Kiedy mecze Polski?
Rusza turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026. Zagra w nim osiem reprezentacji, w tym Polska. Zobacz, jak wygląda terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. Kiedy mecze? O której godzinie Liga Narodów w siatkówkę?
Impreza finałowa w tym roku odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.
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Oprócz Biało-Czerwonych i gospodarzy o końcowy triumf powalczą Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina.
Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą.
Pozostałe pary to: Japonia - Chiny, Słowenia - Turcja i Włochy - USA.
Polacy bronią mistrzowskiego tytułu. Rok temu w wielkim finale Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia ograli bez straty seta Włochów.
Liga Narodów siatkarzy: Turniej finałowy. Terminarz. Kiedy mecz Polski?
2026-07-29: Słowenia - Turcja (środa, godz. 08:45; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
2026-07-29: Japonia - Chiny (środa, godz. 13:15; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)