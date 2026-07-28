Przed nami kolejne niezwykle ciekawe spotkanie w siatkarskiej Lidze Narodów! Tym razem na boisko w chińskim Ningbo wyjdą zawodnicy Japonii i Chin. Gospodarze turnieju nie należą do faworytów, ale zrobią wszystko, aby awansować do upragnionego półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy!

Japończycy nie mieli sobie równych w tegorocznej edycji Ligi Narodów i takiego samego wyniku spodziewają się w ćwierćfinale. Jednym z zespołów, który był blisko pokonania drużyny z Półwyspu Japońskiego byli Polacy, ale i oni musieli uznać wyższość rywala po tie-breaku.

Chińczycy z kolei mieli problem z wygraniem jakiegokolwiek spotkania, a ta sztuka udała się jedynie w meczu z Kubańczykami. O sukces w Ningbo może być zatem trudno, choć nikt nie skreśla niesionych dopingiem własnych kibiców zawodników z Państwa Środka.

Zwycięzca meczu Japonia - Chiny zmierzy się w półfinale z lepszym starcia pary Włochy - USA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Japonia - Chiny od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport