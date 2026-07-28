Liga Narodów siatkarzy: Słowenia - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Słowenia i Turcja zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy. Kto będzie górą i zamelduje się w finałowej czwórce? Relacja live i wynik na żywo meczu Słowenia - Turcja od godz. 9:00 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne niezwykle ciekawe spotkanie w siatkarskiej Lidze Narodów! Tym razem na boisko w chińskim Ningbo wyjdą zawodnicy Słowenii i Turcji. Obie drużyny nie należą do faworytów w całym turnieju, ale zrobią wszystko, aby awansować do półfinału.

 

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Słoweńcy świetnie poradzili sobie w ostatnich spotkaniach Ligi Narodów pokonując kolejno Niemcy, Iran, Turcję oraz Serbię.

 

Wysoką formę prezentowali również siatkarze z Turcji, którzy pokonali w ostatnim czasie Belgię, Serbię, Ukrainę i Iran przegrywając tylko ze wspomnianą Słowenią. Czy zdołają wziąć rewanż w turnieju finałowym? Przekonamy się już w środę.

 

Zwycięzca meczu Słowenia -Turcja zmierzy się w półfinale z lepszym starcia pary Polska - Ukraina.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Słowenia - Turcja od godz. 9:00 na Polsatsport.pl.

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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA

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