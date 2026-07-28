Faworytami środowego spotkania są Słoweńcy, którzy zajęli trzecie miejsce w fazie interkontynentalnej. Lepsi okazali się tylko Japończycy oraz Polacy. Podopieczni Fabio Solego wygrali dziesięć spotkań i tylko dwa przegrali.

Z kolei Turcy zajęli szóste miejsce, notując osiem wygranych oraz cztery porażki. Będzie to ich pierwszy występ w turnieju finałowym Ligi Narodów.

W tym roku Słowenia grała z Turcją jeden raz i to całkiem niedawno, bo 18 lipca. Faworyci wygrali wtedy 3:1.

Liga Narodów: Słowenia - Turcja. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

O tym, kto wygrał mecz Słowenia - Turcja, przekonamy się w środę 29 lipca. Wtedy wynik meczu Słowenia - Turcja pojawi się w tekście.

Polsat Sport